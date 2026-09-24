Chạy xe máy cắt ngang xe đầu kéo ở ngã ba, một phụ nữ tử vong

Đến trưa nay 24/9, Công an phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì, hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo với xe máy.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h15’ sáng cùng ngày tại ngã ba Mỹ Ca là nơi giao nhau giữa quốc lộ 1A với đường Nguyễn Chí Thanh, tổ dân phố Hòa Bình, phường Bắc Cam Ranh.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm đó, ông Nguyễn Lê H (SN 1984, trú tại tổ 1 Hòa Tây, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô tải hạng nặng BKS 47H-036.00, kéo rơ moóc 47RM-004.12 vận hành trên tuyến quốc lộ 1A từ hướng Bắc vào đến ngã ba Mỹ Ca, thì dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ cùng với một xe tải và nhiều xe máy khác.

Chiếc xe máy bị xe đầu kéo đẩy qua hết ngã ba Mỹ Ca mới dừng lại.

Khi đèn xanh vừa bật sáng, xe đầu kéo BKS 47H-036.00 tiếp tục khởi hành thì bà Nguyễn Thị Thu H (SN 1972, trú tại tổ dân phố Quảng Phúc, phường Bắc Cam Ranh) điều khiển xe máy BKS 49M8-3060 chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên rẽ trái, cắt ngang phía trước xe đầu kéo, nên dẫn đến tai nạn. Bà H tử vong tại hiện trường, chiếc xe máy bị xe đầu kéo đẩy qua hết ngã ba mới dừng lại.

Công an phường Bắc Cam Ranh đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.