[Video] Lũ cát đỏ tràn xuống tuyến đường nối quốc lộ 1 với Mũi Né do mưa lớn

ĐT.715 là tuyến kết nối quốc lộ 1 với khu vực Mũi Né, Bàu Trắng, có lượng phương tiện lưu thông khá lớn. Việc cát đỏ liên tục tràn xuống mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông trên tuyến.

Trước đó, chiều 23/9, cũng tại vị trí này xảy ra tình trạng cát đỏ từ sườn đồi tràn xuống đường. Các lực lượng đã túc trực để điều tiết giao thông, đồng thời tổ chức cào dọn.