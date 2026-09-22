Dự báo thời tiết ngày 22/9

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện tại hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo sau khi quét qua khu vực này.