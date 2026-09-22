Dự báo thời tiết ngày 22/9
Bắc Bộ trời nắng, nhiều nơi oi nóng, có nơi trên 35 độ C; về đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Bắc Trung Bộ ngày nắng; riêng từ Huế đến Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, tập trung nhiều vào chiều và tối, cục bộ có mưa lớn. Tại Lào Cai, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến khoảng 16-34 độ C, vùng thấp có nơi nóng hơn; vùng cao trời rét; đêm và sáng sớm, một số khu vực vùng núi có thể xuất hiện mưa rào hoặc dông.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-229-post910041.html