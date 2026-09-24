Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý dân tộc, tôn giáo với cán bộ Lào

Chiều 24/9, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đã dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và tôn giáo cho 20 cán bộ Lào năm 2026. Buổi lễ diễn ra tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Tham dự lễ khai giảng còn có ông Phongtisouk Siphomthaviboun - Phó Vụ trưởng vụ Dân tộc và Tôn giáo Văn phòng Chính phủ CHDCND Lào.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu khai giảng lớp học, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào là tài sản quý giá, kết tinh từ công sức và hy sinh của các thế hệ. Việc củng cố tình đoàn kết này góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi dân tộc.

Bên cạnh đó, công tác dân tộc và tôn giáo luôn là yếu tố chiến lược, giữ vai trò then chốt trong ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và đoàn kết toàn dân. Chính vì vậy, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam đặc biệt quan tâm đợt bồi dưỡng lần này, thể hiện trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo của phía Việt Nam đối với các đồng nghiệp Lào.

Gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn

Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, 20 đồng chí tham gia lớp học đều là những cán bộ chủ chốt đến từ Lào. Vì thế, khóa học không chỉ đơn thuần truyền đạt lý luận, chính sách, mà còn là diễn đàn để cùng nhau chia sẻ những bài học kinh nghiệm sinh động trong quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo; về cách phát huy nguồn lực tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của từng vùng miền.

Để đạt hiệu quả cao nhất, Thứ trưởng Y Thông đề nghị: Đối với các giảng viên, chuyên gia và Ban Tổ chức cần phải tập trung chia sẻ sâu về thực tiễn, các mô hình thành công, cách làm hiệu quả cũng như những thách thức mà Việt Nam đã và đang trải qua. Đồng thời tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất, sinh hoạt để các học viên yên tâm học tập.

Còn các học viên là cán bộ Lào thì phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận thẳng thắn các vấn đề thực tiễn trong công tác tham mưu tại Lào để cùng các chuyên gia Việt Nam làm rõ.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo mong rằng, những kiến thức, kinh nghiệm thu nhận từ khóa bồi dưỡng này sẽ là hành trang quý báu, giúp các cán bộ nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước Lào trong thời gian tới.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong lễ khai giảng. Ảnh: Xuân Ngọc

Sẽ vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào công tác tham mưu tại Lào

Về phía nước bạn, ông Phongtisouk Siphomthaviboun, Phó Vụ trưởng vụ Dân tộc và Tôn giáo Văn phòng Chính phủ CHDCND Lào khẳng định, mối quan hệ đoàn kết, hợp tác Việt - Lào là tài sản vô giá, được xây đắp qua lịch sử đấu tranh và hy sinh của nhiều thế hệ.

Ông Phongtisouk Siphomthaviboun, Phó Vụ trưởng vụ Dân tộc và Tôn giáo Văn phòng Chính phủ CHDCND Lào. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo ông Phongtisouk Siphomthaviboun, khóa học này không chỉ giúp tiếp cận kiến thức quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo mà còn mở ra cơ hội hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Các học viên, với tinh thần cầu thị, mong muốn học hỏi kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia Việt Nam. Đồng thời, họ cũng sẵn sàng chia sẻ thực tiễn từ Lào, qua từng bài giảng và chuyến đi thực tế, hy vọng hiểu rõ hơn về đất nước, con người và công tác tại Việt Nam.

Ông cũng nhấn mạnh, sau khóa học, nhiệm vụ trọng tâm là vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào công tác tham mưu tại Lào. Các cán bộ sẽ chia sẻ để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng bền chặt.

Ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Còn ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang chia sẻ, nhà trường rất vinh dự được phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và tôn giáo cho cán bộ Lào năm 2026.

Theo ông Thắng, việc Bộ Dân tộc và Tôn giáo tin tưởng, giao cho nhà trường chủ trì, phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lần này là một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt đối với Nhà trường. Bởi, đây không chỉ là nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, mà còn là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và trách nhiệm góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

“Nhà trường và Ban Tổ chức lớp xác định rõ: thành công của lớp học không chỉ được đánh giá bằng việc hoàn thành chương trình, mà còn phải được thể hiện qua chất lượng học tập, sự chu đáo trong tổ chức, sự an toàn của học viên và những tình cảm tốt đẹp được hình thành trong suốt thời gian học tập tại Việt Nam”, ông Lê Phú Thắng khẳng định.