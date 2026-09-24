[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 25/9/2026: Mưa lớn tiếp diễn tại Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa rất to

Đêm nay và ngày mai, thời tiết cả nước tiếp tục phân hóa rõ rệt. Tại Bắc Bộ, rìa phía Tây Nam của lưỡi áp cao lục địa duy trì trạng thái tương đối ổn định. Mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi trong đêm, sang ngày mai trời có nắng, chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa diện rộng.

Xuống Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời tiết chuyển sang trạng thái nhiều mây và mưa nhiều hơn. Đáng chú ý, Nghệ An và Hà Tĩnh nằm trong trọng tâm mưa lớn, với mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa có khả năng đạt cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Từ Quảng Trị - Huế xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa tiếp tục xuất hiện tại nhiều nơi. Phía bắc Quảng Trị còn mưa lớn; phía nam Quảng Trị, Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, mưa vẫn duy trì, có nơi mưa to. Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông rải rác, tuy nhiên cường độ đã có xu hướng giảm so với những ngày trước.

Trong các vùng mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi lưu ý nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.