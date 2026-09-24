Thời tiết Trung thu 2026: Nhiều nơi mưa dông?

Theo dự báo phục vụ dịp lễ Trung thu 2026, từ đêm 24 đến ngày 25/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi trong đêm, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 31-34 độ.

Thời tiết Trung thu 2026 tại Hà Nội và Bắc Bộ

Tại Hà Nội, đêm 24/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Các tỉnh, thành Bắc Bộ có hình thái thời tiết tương tự, với mưa rào và dông xuất hiện vài nơi vào đêm, sau đó ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ.

Trung Bộ nhiều nơi có mưa dông

Từ Thanh Hóa đến TP. Huế, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực này 22-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Thời tiết dịp Trung thu 2026 có mưa dông ở nhiều khu vực, trong khi Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng. (Ảnh minh họa).

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 28-31 độ.

Ở Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Biển cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8

Cùng thời gian này, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông.

Dự báo trong đêm 24/9 và ngày 25/9, các khu vực biển trên tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.