Hội thảo “Khuyến học xanh - Sự phát triển bền vững cho tương lai” tại Lục Yên

Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện Hội Khuyến học các xã: Lục Yên, Mường Lai, Tân Lĩnh, Lâm Thượng, Khánh Hòa và Phúc Lợi.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Triệu Tiến Thịnh nhấn mạnh vai trò của “Khuyến học xanh” trong xây dựng xã hội học tập gắn với phát triển bền vững, góp phần nâng cao nhận thức về học tập suốt đời và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Triệu Tiến Thịnh phát biểu tại buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về xây dựng mô hình học tập suốt đời gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng sạch; xây dựng lối sống gần gũi với thiên nhiên, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ tài nguyên đất, nguồn nước, giảm thiểu chất thải và xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Lãnh đạo Hội Khuyến học xã Lục Yên tham gia thảo luận.

Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh và người dân về bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của các trung tâm học tập cộng đồng; khuyến khích người dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, trồng và bảo vệ rừng, chủ động phòng, chống thiên tai.

Hội khuyến học tỉnh Lào Cai tặng Quỹ Khuyến học cho 6 xã.

Cũng trong chương trình, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học xã Lục Yên tổ chức hội nghị giao ban, sơ kết công tác khuyến học 9 tháng năm 2026 của cụm xã khu vực Lục Yên.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai trao tặng Quỹ Khuyến học cho 6 xã.