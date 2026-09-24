Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang: Đề xuất thêm 5.900 tỷ đồng để mở rộng 4 làn

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài 77 km, tổng mức đầu tư 8.800 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, trong đó toàn bộ 8,1 km đoạn tuyến qua xã Nhữ Khê và phường Mỹ Lâm đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Các khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng cơ bản được tháo gỡ, đáp ứng yêu cầu thi công. Dự án gồm 15 gói thầu xây lắp, hiện đã triển khai thi công cả 15 gói. Giá trị xây lắp lũy kế đạt hơn 4.688 tỷ đồng, bằng 76,01% giá trị hợp đồng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nghe đơn vị thi công báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện dự án. Ảnh: tuyenquang.gov.vn

16/16 cầu trên tuyến chính cơ bản hoàn thành. Nhiều hạng mục mặt đường, hệ thống thoát nước, hầm chui dân sinh và công trình phụ trợ đang được khẩn trương hoàn thiện. Hiện các nhà thầu tổ chức hơn 76 mũi thi công, huy động gần 500 thiết bị, máy móc và khoảng 600 nhân lực trên công trường. Giá trị xây lắp đạt hơn 4.132 tỷ đồng, bằng 84,98% giá trị hợp đồng.

Về vốn, tổng kế hoạch vốn được giao cho dự án là hơn 8.383 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân từ khi khởi công đạt hơn 7.089 tỷ đồng, bằng 84,56% kế hoạch.

Đối với đoạn tuyến qua tỉnh Hà Giang, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành; các khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cơ bản được tháo gỡ. Dự án gồm 9 gói thầu xây lắp, đã triển khai thi công toàn bộ 9 gói, giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 3.033 tỷ đồng, bằng 85% giá trị hợp đồng. Lũy kế giải ngân đạt hơn 3.945 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch vốn.

Đối với Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn hoàn chỉnh), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 5.900 tỷ đồng, nhằm nâng cấp đoạn tuyến dài 64,5 km từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe. Tuy nhiên, dự án hiện chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai các bước tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: tuyenquang.gov.vn

Tại buổi kiểm tra, tỉnh Tuyên Quang đề nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí khoảng 5.900 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai dự án.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị rà soát từng gói thầu, đặc biệt các gói chậm tiến độ; bổ sung nhân lực, máy móc, vật tư và tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp khi đủ điều kiện.

Bộ trưởng yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết theo tuần, tháng, gắn trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, giải ngân và phối hợp hoàn thiện thủ tục bố trí vốn cho giai đoạn hoàn chỉnh, phấn đấu sớm đưa cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang vào khai thác.