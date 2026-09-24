Đẩy nhanh tiến độ, giải ngân các công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải

Năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bố trí trên 255.000 tỷ đồng cho các công trình, dự án giao thông trọng điểm. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đến nay mới giải ngân trên 95.000 tỷ đồng, đạt khoảng 38%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước (cả nước đạt tỷ lệ gần 50%). Nhiều dự án giải ngân dưới 30%, một số dự án dưới 5%.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính trực tiếp làm việc với các địa phương, rà soát từng dự án, xác định nguyên nhân, vướng mắc và phương án xử lý, theo nguyên tắc “vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải giải quyết; không né tránh, không đùn đẩy”; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Các bộ, ngành, địa phương phải triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao; kiên quyết không lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ khi không có lý do khách quan chính đáng. Trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan phải làm rõ trách nhiệm và có giải pháp xử lý.

Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo các bộ, ngành được giao tăng cường kiểm tra, trực tiếp kiểm tra hiện trường các dự án chậm tiến độ nhưng có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 trước phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu quá trình triển khai phải thực hiện đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn theo quy định; không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Tài chính phối hợp Bộ Xây dựng rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân, báo cáo phương án điều hòa, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã bố trí theo đề nghị của Bộ Xây dựng. Các địa phương nơi dự án đi qua tập trung xây dựng khu tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng, công bố hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về đường sắt tốc độ cao; lựa chọn tổ hợp tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Ngoại giao hoàn thành đàm phán, ký Hiệp định xây dựng cầu chung qua biên giới trong năm 2026 và hoàn thiện thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đối với hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội gồm Trần Hưng Đạo - Thượng Đình và Nam Thăng Long - Nội Bài, Bộ Xây dựng phối hợp TP Hà Nội đẩy nhanh thủ tục đầu tư, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng kết nối liên thông.

UBND tỉnh Phú Thọ được giao phối hợp các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Đối với Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 422/TB-VPCP ngày 12/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về rà soát, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Đối với các dự án đang thực hiện đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ dứt điểm vướng mắc mặt bằng tại Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; đẩy nhanh Dự án Vành đai 3 TP HCM.

Đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm hoàn thành các dự án trong năm 2026...

Đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2027 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các địa phương là cơ quan chủ quản tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, từng gói thầu; huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng cam kết.