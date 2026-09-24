Tổng kết công tác Phật sự Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ 2022-2027

Quang cảnh buổi tổng kết. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Souvan Chanthalath, Ủy viên Thường trực Trung ương Liên minh Phật giáo Lào; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các thành viên trong Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào và các tăng ni, Phật tử Việt Nam tại Lào.

Về khách mời phía Lào có sự tham dự của bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng đại diện các cơ quan liên quan của Lào. Về phía Việt Nam có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Phu nhân; đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại thủ đô Vientiane; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại buổi tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, Ban Điều phối cho biết, các chùa Việt tại Lào đã duy trì sinh hoạt Phật giáo, chăm lo đời sống tinh thần của bà con, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và dạy tiếng Việt, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao đóng góp của Ban Điều phối, các chùa Việt và tăng ni, Phật tử trong nhiệm kỳ qua; cảm ơn Liên minh Phật giáo Lào và các cơ quan chức năng Lào đã tạo điều kiện cho hoạt động Phật sự của cộng đồng người Việt Nam; nhấn mạnh, các chùa Việt vừa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, vừa gìn giữ tiếng Việt, văn hóa dân tộc và kết nối các thế hệ người Việt với quê hương.

Đại sứ Nguyễn Minh tâm phát biểu tại lễ tổng kết. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị Ban Điều phối nhiệm kỳ mới tiếp tục đoàn kết, tăng cường gắn kết các chùa Việt trên toàn Lào; quan tâm thế hệ trẻ, dạy và học tiếng Việt; đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, từ thiện; phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Liên minh Phật giáo Lào, các hội đoàn và Đại sứ quán. Hướng tới năm 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Đại sứ mong muốn Ban Điều phối tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, Phật giáo và hướng tới cộng đồng, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Tại buổi tổng kết, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố và trao quyết định nhân sự nhiệm kỳ mới, theo đó, Thượng tọa Thích Minh Quang tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích cho biết, trong nhiệm kỳ tới, ngoài công tác Phật sự, Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục mở các lớp dạy tiếng Việt; tổ chức dịch một số kinh sách tiếng Việt ra tiếng Lào để phổ biến đến cộng đồng người Việt, đặc biệt là con em Việt kiều thế hệ thứ 3 và thứ 4 sinh ra tại Lào. Ngoài ra, ban cũng tăng cường hơn nữa các hoạt động từ thiện xã hội, kêu gọi tăng ni, Phật tử các chùa Việt ở Lào tích cực phát huy tinh thần từ bi, cứu khổ ban vui của người con Phật và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tham dự buổi Lễ, ông Bounthavy Phonthasin, quyền Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước cho biết, Phật giáo Việt Nam nói chung cũng như Phật giáo Việt Nam tại thủ đô Vientiane nói riêng đã thể hiện vai trò quan trọng, đặc biệt là việc tăng cường mối quan hệ giữa hai tổ chức Phật giáo; ngoài ra, các chư tăng ni Việt Nam tại thủ đô Vientiane cũng như các địa phương của Lào đã có nhiều hoạt động góp phần hỗ trợ, giúp đỡ người dân Lào, đặc biệt là việc giáo dục người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Lào, thể hiện vai trò rất quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Ông Bounthavy Phonthasin, quyền Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước. (Ảnh: DUY TOÀN)

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao Bằng tuyên dương cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự và hoạt động cộng đồng; trao tặng 200 suất học bổng, trị giá 100 triệu kíp cho các em học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tại thủ đô Vientiane là con em Phật tử hai nước có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập.

Ban tổ chức trao Bằng tuyên dương cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự và hoạt động cộng đồng. (Ảnh: DUY TOÀN)

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tiếp Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và đoàn công tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại sứ cho biết Đại sứ quán đã phối hợp Ban Điều phối và các chùa Việt trong việc củng cố cơ sở chùa, hỗ trợ giải quyết khó khăn về giấy tờ cư trú của tăng ni; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán; đánh giá cao Ban Điều phối ngày càng phát huy vai trò kết nối các chùa Việt và cộng đồng người Việt Nam tại Lào; mong muốn Giáo hội và Đại sứ quán tiếp tục phối hợp, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.