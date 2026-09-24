Xuyên đêm bơm nước chống ngập tại 3 trường học của xã Đồng Tiến
Ngay trong đêm 24/9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo tăng cường máy móc, nhân lực tập trung bơm nước chống ngập cho 3 trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến.
Từ sáng ngày 24/9, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Sông Chu phối hợp với xã Đồng Tiến huy động hàng trăm nhân lực và nhiều máy bơm khẩn trương bơm thoát nước tại 3 trường học.
Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ, kiên quyết tiêu thoát nước nhanh nhất có thể.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xuyen-dem-bom-nuoc-chong-ngap-tai-3-truong-hoc-cua-xa-dong-tien-303034.htm