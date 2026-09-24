Mưa lớn gây sập nhà dân và sạt lở nhiều tuyến đường Lào Cai

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lớn từ đêm 23 đến ngày 24.9 gây sạt lở tại thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng làm sập hoàn toàn 1 nhà dân và hư hỏng 1 nhà khác.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Mỏ Vàng đã di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và theo dõi diễn biến.

Đất đá sạt lở sát tường nhà người dân

Cùng thời điểm, thông tin từ UBND xã Mỏ Vàng, Tỉnh lộ 175 xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại các khu vực thuộc thôn Thác Tiên, Khe Hóp, Khe Trầu và khu vực Nhà máy Thủy điện Thác Cá 1.

Tại Km31, thuộc thôn Khe Hóp, đất đá sạt từ ta luy dương xuống khu vực phía dưới, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến 2 hộ dân nằm phía dưới taluy âm.

Tỉnh lộ 175 xuất hiện điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Trước tình hình trên, đơn vị thi công nâng cấp Tỉnh lộ 175 đang huy động máy móc khắc phục các điểm sạt lở, trong khi đó lực lượng công an, quân sự và dân quân được bố trí hỗ trợ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Mỏ Vàng đã huy động lực lượng dọn đất đá, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân qua lại tại những vị trí đang có nguy cơ mất an toàn.