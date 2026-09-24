Biên phòng Lào Cai - Hà Khẩu hội đàm định kỳ quý III năm 2026

Quang cảnh buổi hội đàm.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tá Đào Văn Ninh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Lầu làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Trung Quốc do Thiếu tá Dương Vĩnh Hoa, Trạm trưởng Trạm Hội ngộ Hội đàm khu vực Hà Khẩu làm Trưởng đoàn.

Trước hội đàm, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu, lực lượng biên phòng hai bên phối hợp tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi pháp luật cho cư dân, hành khách qua lại biên giới; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu.

Lực lượng biên phòng hai bên kiểm tra liên hợp cột mốc quốc giới 101(1).

Hai bên cũng tiến hành kiểm tra liên hợp cột mốc quốc giới 101(1), bảo đảm nguyên trạng, an toàn.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá kết quả phối hợp quản lý, kiểm soát biên giới thời gian qua và thống nhất 5 nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Lực lượng biên phòng hai bên phối hợp tuyên truyền pháp luật cho hành khách và cư dân biên giới.

Trong đó, hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các nhận thức chung giữa quân đội hai nước; tăng cường tuyên truyền pháp luật, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới.

Trưởng đoàn hai bên ký biên bản Hội đàm định kỳ quý III năm 2026 và tặng quà lưu niệm.

Hai bên thống nhất duy trì cơ chế tuần tra song phương, liên hợp; tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao; thường xuyên trao đổi thông tin qua đường dây nóng, thư tín và phối hợp kiểm tra biên giới, góp phần giữ vững an toàn, ổn định khu vực biên giới.

Kết thúc hội đàm, trưởng đoàn hai bên ký biên bản Hội đàm định kỳ quý III năm 2026.