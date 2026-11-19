Đông sang
Gió xơ gốc rạ đồng chiều
Mưa rây trắng bụi níu xiêu tre làng
Góc vườn khế đã rụng vàng
Ngàn lau trắng xỏa đông sang bãi ngoài
Cành bàng đỏ mắt chờ ai
Sợi len vào áo nhớ người phương xa
Khói lam ôm ấp mái nhà
Ngóng người đi mấy đông qua không về
Bãi dâu run rẩy ngoài đê
Nhắc người dệt vải về che nong tằm
Gió đông ghé cửa thì thầm
Hỏi xem chỗ mẹ đang nằm ấm chưa
Táo vườn xâu chuỗi ủ chua
Cha cài liếp chắn gió mùa đông sang
Hương đêm hoa mộc mơ màng
Ru trời đất giữa mênh mang thầm thì.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/dong-sang-postid458722.bbg