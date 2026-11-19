Không chỉ lắng nghe một câu chuyện, người tham gia lớp thực hành “Trình diễn đọc và nghe sâu” (thuộc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026) còn được khám phá ký ức chiến tranh bằng nhiều giác quan, thông qua âm thanh và hoạt động vẽ trên đất. Từ dự án nghệ thuật “Ngẫm Tượng”, workshop mở ra cách tiếp cận sáng tạo, giúp công chúng, đặc biệt là người trẻ, đến gần hơn với những câu chuyện về các vùng đất chịu ảnh hưởng của chất độc da cam.