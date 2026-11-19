Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến lưu diễn tại Úc. Theo lời kể của nữ nghệ sĩ, ngay khi đặt chân đến thành phố Perth, cô cùng các thành viên trong đoàn đã được đông đảo khán giả chào đón nồng nhiệt.

Đáng chú ý, dù vừa trải qua hành trình di chuyển và chưa có nhiều thời gian nghỉ ngơi, NSND Hồng Vân cùng các đồng nghiệp vẫn vô cùng hào hứng khi chứng kiến tình cảm mà hàng trăm khán giả dành cho mình.

NSND Hồng Vân đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến lưu diễn tại Úc.

NSND Hồng Vân trải lòng: "Kỷ niệm không thể quên của ngày thứ 6/13 tại Perth... Xuống máy bay là cả đoàn về thẳng nhà hàng... Thật bất ngờ là đã có hàng trăm khán giả chờ đoàn ở tại nhà hàng, mọi người tuy rất mệt nhưng với sự đón tiếp nồng hậu của chủ nhà hàng cũng như tấm lòng yêu quý của khán giả nên ai nấy đều rất sung trong buổi tối hôm đó... nhà hàng đồ ăn rất ngon, không khí thì thật ấm cúng. Không thể quên được đêm đầu tiên xuống Perth".

Việc hàng trăm khán giả có mặt tại nhà hàng để chờ đón NSND Hồng Vân cùng các đồng nghiệp phần nào cho thấy sức hút của nữ nghệ sĩ đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Không chỉ mang đến niềm vui, sự đón tiếp nồng hậu ấy còn trở thành món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các nghệ sĩ sau hành trình di chuyển mệt mỏi.

Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật năng nổ. Bên cạnh công việc tại sân khấu kịch, nữ nghệ sĩ còn tích cực góp mặt trong các dự án điện ảnh cũng như tham gia những chuyến lưu diễn ở nước ngoài để phục vụ khán giả.

Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật năng nổ.

Sau hàng chục năm gắn bó với nghệ thuật, NSND Hồng Vân đã sở hữu cho mình một gia tài vai diễn đồ sộ, ghi dấu ấn qua nhiều thế hệ khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những danh hiệu hay thành tích trong sự nghiệp, tình cảm bền bỉ mà công chúng dành cho nữ nghệ sĩ cũng là điều đáng trân trọng.

Việc được hàng trăm khán giả chờ đón ngay trong đêm đầu tiên đặt chân đến Perth chắc hẳn sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đẹp trên hành trình làm nghề của NSND Hồng Vân.