Ông Mai Quyền Linh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dù còn gặp khó khăn do đặc thù hội viên chủ yếu kiêm nhiệm, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, vừa tham gia hoạt động Hội, nhưng Phân hội Điện ảnh - Truyền hình vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Bình quân mỗi năm, các hội viên trực tiếp tham gia sản xuất từ 8 đến 12 phim tài liệu, khoảng 20 đến 25 tập ký sự, phóng sự truyền hình, phục vụ công tác tuyên truyền và đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Phân hội Điện ảnh - Truyền hình tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhiều tác phẩm của hội viên đạt giải thưởng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc, các giải báo chí cấp quốc gia, khu vực và của tỉnh. Nổi bật trong năm 2025, có giải Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc với tác phẩm “Để sếu trở về”, giải A Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với tác phẩm “Thanh niên Đồng Tháp mang công nghệ về với ruộng đồng”.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phân hội xác định tiếp tục nâng cao chất lượng sáng tác, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phát triển hội viên trẻ và mở rộng lực lượng sáng tác.

Phân hội phấn đấu mỗi năm thực hiện từ 15 đến 20 tập ký sự, 5 phim tài liệu; tổ chức ít nhất một chuyến đi sáng tác, giao lưu trong hoặc ngoài tỉnh; đồng thời, tích cực tham gia các cuộc thi, liên hoan chuyên ngành.

Dịp này, Phân hội cũng kết nạp thêm 12 hội viên mới, góp phần bổ sung lực lượng, tạo sự kế thừa và thúc đẩy hoạt động sáng tác, sản xuất các tác phẩm điện ảnh, truyền hình tại địa phương ngày càng phát triển.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Phân hội Điện ảnh - Truyền hình tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 3 thành viên. Nhà báo Nguyễn Thanh Truyền được bầu giữ chức Phân hội trưởng.

Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện quyết tâm xây dựng Phân hội ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.