Tiết mục văn nghệ tại hội nghị. Ảnh: PV.

Phường Từ Liêm có 10 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 13 di tích xếp hạng cấp thành phố và 4 di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến đã được công nhận và gắn biển. Bên cạnh hệ thống di tích, phường Từ Liêm còn lưu giữ 7 lễ hội truyền thống. Trong năm 2026, phường đã tổ chức 4 lễ hội truyền thống, gồm Lễ kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai, Lễ hội đình Nhân Mỹ, Lễ hội đình Đình Thôn và Lễ hội đình Dịch Vọng Sở. Các lễ hội được tổ chức trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và phù hợp với truyền thống địa phương.

Phường Từ Liêm hiện có hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề Cốm Mễ Trì và Lễ kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai. Trong giai đoạn 2026-2030, phường sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học, đề nghị đưa nghề làm bún Phú Đô vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2026, phường triển khai số hóa, xây dựng nội dung giới thiệu, gắn mã QR tại 4 di tích: Miếu Đầm, đình Mễ Trì Thượng, chùa Đại An và đình Phú Mỹ…

Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Bùi Ngọc Kính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Bùi Ngọc Kính nhấn mạnh: Để tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa, thời gian tới, việc tu bổ, sửa chữa, tôn tạo di tích phải tuân thủ quy định, đúng trình tự, thẩm quyền, tuyệt đối tránh tình trạng vì mong muốn làm đẹp, làm mới mà vô tình làm mất giá trị lịch sử, kiến trúc vốn có.

Công tác quản lý phải công khai, minh bạch, có trách nhiệm, nhất là việc quản lý tiền công đức, tài sản, hiện vật, tổ chức lễ hội và bảo đảm an toàn tại các di tích. Việc phát huy giá trị di sản cần gắn với đời sống cộng đồng, đặc biệt là hệ thống trường học.

Các di tích không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian giáo dục truyền thống, nơi học sinh có thể tìm hiểu lịch sử quê hương, nơi các loại hình nghệ thuật dân gian được thực hành, gìn giữ và kết nối.

UBND phường tặng quà cho các tiểu ban quản lý di tích trên địa bàn. Ảnh: PV.

Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm đề nghị Phòng Văn hóa - Xã hội và các đơn vị chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các tiểu ban quản lý di tích; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Các thành viên tiểu ban quản lý di tích, chức sắc, chức việc, trụ trì, thủ từ, người trông coi di tích trên địa bàn phường cần tích cực trao đổi những vấn đề thực tế để có thể vận dụng ngay những nội dung tập huấn vào công tác quản lý, gìn giữ di tích tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về công tác quản lý di sản văn hóa; trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ di sản.

Qua chương trình, các đại biểu được cung cấp, trao đổi những nội dung thiết thực về bảo vệ di tích, quản lý hoạt động tại di tích, bảo quản hiện vật, quản lý nguồn thu, tiền công đức, tài trợ; đồng thời nâng cao kỹ năng nhận diện, xử lý và báo cáo các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Những kiến thức, kinh nghiệm và ý kiến trao đổi tại chương trình là căn cứ hữu ích để các đơn vị vận dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.