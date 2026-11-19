Bức tranh phong cảnh “Chataigniers en fleurs” (Những cây hạt dẻ nở hoa) của danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh đã được bán với giá 190,4 triệu USD. Ảnh: scmp.com

Được sáng tác năm 1890 tại Auvers-sur-Oise (Pháp), bức tranh trở thành tác phẩm có giá bán cao nhất trong các phiên đấu giá kể từ đầu mùa đấu giá năm nay. Mức giá 190,4 triệu USD vượt xa kỷ lục trước đó đối với một tác phẩm của van Gogh là 117,2 triệu USD, được xác lập vào tháng 11/2022 tại nhà đấu giá Christie's ở New York với bức “Orchard with Cypresses” (Vườn cây ăn quả với những cây bách), sáng tác năm 1888.

Trước khi được đưa ra đấu giá, tác phẩm vướng tranh chấp về lịch sử sở hữu. Nhà xuất bản nổi tiếng người Đức Samuel Fischer mua bức tranh tại Paris năm 1909. Đến năm 1936, gia đình ông bán tác phẩm trong bối cảnh Đức Quốc xã đang cầm quyền. Những người thừa kế của gia đình Fischer cho rằng việc bán tranh xuất phát từ những tổn thất tài chính mà gia đình phải gánh chịu dưới chế độ Đức Quốc xã.

Luật sư Gunnar Schnabel, đại diện pháp lý của những người thừa kế tại Berlin, trước đó đề nghị Sotheby's chứng minh bức tranh được bán theo đúng giá trị thị trường và gia đình Fischer vẫn sẽ quyết định bán tác phẩm nếu không có những sức ép từ bối cảnh chính trị thời kỳ đó.

Gia đình Blaquier-Arrieta mua bức tranh vào năm 1975 và sở hữu tác phẩm trong hơn nửa thế kỷ. Ngày 17/11, Sotheby's thông báo gia đình này đã đạt được thỏa thuận với toàn bộ những người thừa kế hợp pháp của Hedwig và Samuel Fischer liên quan đến việc bán bức tranh.

Theo nhà đấu giá, những người thừa kế gia đình Fischer bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình đàm phán thiện chí và công bằng, đồng thời cho rằng thỏa thuận tạo điều kiện ghi nhận những tổn thất mà gia đình phải chịu đựng trong thời kỳ Đức Quốc xã và tôn vinh hành trình đòi công lý của Gisela Berman Fischer nhằm bảo vệ quyền lợi gia đình.