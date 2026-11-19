Những bó hoa được phối hợp nhiều chủng loại, màu sắc hài hòa, đáp ứng nhu cầu lựa chọn quà tặng tri ân thầy cô. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Sắc hoa gửi lời tri ân

Ghi nhận ngày 19/11, trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Âu Cơ, Điện Biên Phủ, Đống Đa, Lê Duẩn…, nhiều cửa hàng hoa tươi bày bán đa dạng sản phẩm phục vụ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các cửa hàng trưng bày nhiều mẫu hoa với kiểu dáng, màu sắc và mức giá khác nhau. Tại khu vực trước cổng một số trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục, các điểm kinh doanh hoa lưu động cũng xuất hiện, góp phần làm thị trường thêm nhộn nhịp.

Với thiết kế mang tông nhẹ nhàng, thanh lịch, kích thước vừa phải được ưa chuộng bởi sự tinh tế, phù hợp với nhiều đối tượng nhận quà.

Một số cửa hàng còn giới thiệu các mẫu hoa thiết kế theo yêu cầu, từ bó hoa nhỏ gọn dành tặng giáo viên chủ nhiệm đến những lẵng hoa lớn dành tặng tập thể nhà trường. Giá hoa thành phẩm dao động từ 150.000 - 700.000 đồng/bó, tùy kích thước, chủng loại và cách phối hoa.

Theo các tiểu thương, giá hoa tươi dịp này tăng so với ngày thường nhưng chưa có biến động quá lớn. Mức tăng tùy thuộc từng loại hoa, nguồn cung và thời điểm nhập hàng.

Hoa sáp với nhiều màu sắc, kiểu dáng bắt mắt được bày bán trước cổng các trường học, phục vụ nhu cầu mua quà tặng thầy cô dịp 20/11. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Bên cạnh hoa tươi, hoa lụa, hoa sáp, sen đá...cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Ưu điểm của những sản phẩm này là có thể lưu giữ lâu, phù hợp để trang trí bàn làm việc, phòng học hoặc không gian sinh hoạt.

Các mẫu hoa sáp được thiết kế trong hộp quà, kết hợp nơ và phụ kiện trang trí, hướng đến nhóm khách hàng muốn lưu giữ món quà tri ân trong thời gian dài.

Những giỏ quà được phối hợp khéo léo giữa sắc hoa cùng các loại quả như táo, nho, kiwi…, vừa tạo hình thức bắt mắt vừa có giá trị sử dụng. Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn giỏ quà đơn giản hoặc thiết kế cầu kỳ, kết hợp nhiều loại trái cây nhập khẩu và hoa trang trí.

Các giỏ trái cây được thiết kế bắt mắt, trở thành lựa chọn của nhiều phụ huynh dịp 20/11. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tại các cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây, nhiều mẫu giỏ quà được chuẩn bị sẵn để khách hàng tham khảo. Ngoài ra, khách cũng có thể đặt thiết kế riêng theo sở thích, số lượng và mức kinh phí. Giá giỏ trái cây dao động từ 350.000 đồng đến khoảng 1,5 triệu đồng, tùy loại quả, kích thước và cách trang trí.

Chị Ngô Thị Thùy Dương, chủ cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Lương Bằng cho biết, lượng khách đặt giỏ quà dịp 20/11 khá đông. Tính đến ngày 19/11, cửa hàng đã hoàn thành và bàn giao khoảng 150 giỏ quà, phần lớn do phụ huynh đặt trước để gửi tặng giáo viên.

Khách hàng thường ưu tiên những giỏ quà có hình thức trang nhã, kết hợp các loại trái cây tươi ngon, bảo đảm tính thiết thực nhưng vẫn thể hiện sự trân trọng đối với người nhận.

Theo chị Dương, mỗi khách hàng có cách lựa chọn quà tặng khác nhau. Có người thích giỏ trái cây đơn giản, có người yêu cầu kết hợp thêm hoa tươi, thiệp chúc mừng hoặc phụ kiện trang trí. Vì vậy, cửa hàng linh hoạt thiết kế theo ngân sách và mong muốn của khách.

Những mẫu bánh kem trang trí chủ đề tri ân thầy cô được các cửa hàng giới thiệu với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau. Ảnh: KHÁNH

Bánh kem cũng là mặt hàng được quan tâm trong dịp này. Nhiều tiệm bánh giới thiệu các mẫu bánh trang trí chủ đề tri ân thầy cô, với những dòng chữ như “Tri ân thầy cô”, “Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam” cùng hình ảnh hoa, sách vở, bảng đen, phấn trắng…

Khách hàng có thể đặt bánh theo kích thước, hương vị và yêu cầu trang trí. Một số cửa hàng còn nhận kết hợp bánh kem với hoa tươi để tạo thành phần quà đồng bộ. Giá bánh dao động khoảng 150.000 - 500.000 đồng, tùy kích thước và mức độ trang trí.

Người mua cũng có nhiều lựa chọn hơn khi thị trường quà tặng ngày càng phong phú. Chị Nguyễn Thị Minh (phường An Hải) cho biết, dịp 20/11, chị thường chọn hoa tươi hoặc những món quà nhỏ, thiết thực để tặng thầy cô. Theo chị, giá trị món quà không nằm ở sự đắt tiền mà quan trọng là sự phù hợp và tấm lòng của người tặng. Đây cũng là dịp để phụ huynh và học sinh bày tỏ sự biết ơn, trân trọng đối với những người đã tận tâm dìu dắt mình.

Theo các chủ cửa hàng, xu hướng lựa chọn quà tặng năm nay thiên về sự tinh tế, thiết thực và phù hợp túi tiền. Thay vì tập trung vào giá trị vật chất, nhiều phụ huynh, học sinh chú trọng cách trình bày, thông điệp gửi gắm và sự phù hợp với người nhận.

Thị trường hoa, quà tặng dịp 20/11 phong phú về mẫu mã và mức giá, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Dù lựa chọn món quà nào, điều quan trọng vẫn là tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn mà học trò, phụ huynh gửi gắm đến thầy cô nhân ngày tri ân.