CityHub

Sau vụ cháy, chung cư TP.HCM 'tái sinh' thành tổ hợp thời trang độc lạ

Ngày đăng 19/11/2026 Bài Phương Lâm - Quỳnh Nhi

Tìm một chiếc áo độc lạ, uống cà phê rồi chọn phông chụp ảnh là những trải nghiệm mà các chủ tiệm trẻ mang đến cho du khách ghé chung cư 62 Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành).

Thông tin

Địa chỉ 62 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, TP.HCM

Giờ mở cửa 10h đến 22h

Khung giờ đông Sau 19h

Bên trong có gì Thời trang, phụ kiện secondhand, cà phê, photobooth

Mỗi lần đến đây tôi phải dành kha khá thời gian, vì ở đây có nhiều thứ hay ho và không cái nào giống cái nào

Sinh sống và học múa ở TP.HCM 10 tháng, Eva Trần, người Mỹ gốc Việt đến từ Los Angeles, thường ghé chung cư số 62 Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành) tìm phụ kiện và đạo cụ cho các buổi biểu diễn.

Lần này, cô chọn được một cặp kính gọng tròn mang phong cách Y2K, gợi lại thời trang cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

“Mỗi lần đến đây tôi phải dành kha khá thời gian, vì ở đây có nhiều thứ hay ho và không cái nào giống cái nào”, Eva chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khách đến đây có thể dành cả buổi lật từng móc áo để tìm một món đồ vintage khó gặp, rồi ghé quán bên cạnh uống cà phê hoặc chụp photobooth. Với những người thích khám phá các chung cư cũ ở trung tâm TP.HCM, số 62 Trần Hưng Đạo là một điểm dừng mới bên cạnh những địa chỉ quen thuộc như 42 Nguyễn Huệ và 42 Tôn Thất Thiệp.

5 năm sau vụ cháy tháng 5/2021 trên đường Trần Hưng Đạo, chung cư 3 tầng ở số 62 dần sôi động trở lại. Trong giai đoạn 2024-2025, tòa nhà này được TP.HCM đưa vào danh mục 84 dự án, công trình ưu tiên bố trí vốn hoặc kêu gọi đầu tư chỉnh trang, xây dựng lại, trong khi các căn hộ hiện hữu bên trong vẫn giữ nguyên pháp lý sở hữu riêng lẻ và tiếp tục được khai thác sử dụng.

Chuyển mình

Là công trình kỷ niệm Sài Gòn - TP.HCM 300 năm, chung cư 62 Trần Hưng Đạo nằm trong danh sách các chung cư xây dựng trước năm 1975, với quy mô 3 tầng. Qua nhiều năm, tòa nhà dần xuống cấp, một số cư dân chuyển đi. Những căn hộ được cho thuê làm cửa tiệm, quán cà phê nằm xen giữa các căn vẫn có người ở.

Chung cư từng có 3 lối vào, nay khách chỉ có thể đi qua một lối nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo. Khoảng sân phía trong là chỗ để xe của cư dân và khách ghé tổ hợp đồ si. Khách đến quán cà phê và photobooth gửi xe ở bãi bên cạnh.

Qua lối vào hẹp, khách men theo cầu thang lên tầng hai rồi rẽ trái. Nắng từ giếng trời rọi xuống dãy hành lang dài. Đi thêm vài bước là đến một cánh cửa nhỏ nằm thụt vào trong, dễ bỏ qua nếu đi lướt ngang.

Tiếng chuông vang lên mỗi khi cửa mở. Bước vào trong, khách mới thấy mỗi tiệm ở đây được cải tạo thông giữa tầng 2 và tầng 3. Riêng tổ hợp đồ "2hand" rộng 180 m², với đồ nữ ở tầng dưới và đồ nam ở tầng trên.

Ngay sau cửa là những chiếc áo cami ôm sát, quần short cạp trễ và phụ kiện bản to gợi lại thời trang đầu những năm 2000. Lên tầng trên, khách bắt gặp những dãy áo thun phom rộng, quần jeans thụng và áo khoác bomber mang ảnh hưởng văn hóa hip hop, cùng hai buồng chụp ảnh tự động.

Mỗi mẫu đồ ở đây thường chỉ có một chiếc duy nhất, với màu sắc và kích cỡ sẵn có. Nếu ưng kiểu dáng nhưng mặc không vừa, khách phải lật tiếp từng móc áo để tìm món khác. Vì thế, một lần mua sắm có thể mất khá nhiều thời gian.

Cái thú của việc săn đồ si cũng nằm ở đó. Khách có thể bắt gặp một món hợp gu mà lúc bước vào chưa nghĩ đến, như cặp kính tròn Eva chọn cho buổi diễn. Giá bán dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy thương hiệu và độ hiếm của từng món.

Ngay cạnh khu đồ si là quán cà phê mang màu hồng và nâu chủ đạo, nơi khách có thể ngồi uống nước hoặc tham gia workshop làm sổ tay. Menu thức uống chỉ có năm món, chủ yếu là trà trái cây và matcha, mức giá khoảng 65.000-70.000 đồng.

Tầng trên của quán có ba buồng chụp với nhiều phông nền khác nhau, giá 100.000-120.000 đồng mỗi lượt. Quán chuẩn bị sẵn đạo cụ và đồ trang điểm để khách chỉnh trang trước khi chụp. Phụ kiện và sổ tay cũng được bày bán với giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Nỗ lực xây điểm đến

Chỉ cách phố đi bộ Bùi Viện khoảng 150 m, chung cư 62 Trần Hưng Đạo có nhiều tiềm năng trở thành điểm hẹn mới ở TP.HCM. Để địa chỉ này được nhiều người biết đến, các cửa hàng trong chung cư đang phải chủ động quảng bá trên các mạng xã hội.

Theo Kimmy Trần, nhà sáng lập Çava Saigon, tiệm dùng video ngắn để giới thiệu các hoạt động tại đây, như uống cà phê, tham gia workshop làm sổ tay và chụp ảnh.

Tôi thấy ở Việt Nam có nhiều photobooth nhưng sau khi xem video giới thiệu về phông nền ren ở đây rất lạ nên tôi muốn đến thử

Ngay ngày đầu tiên đến Việt Nam, Tanesha, du khách Australia, đã ghé nơi này chụp ảnh sau khi xem một video của tiệm. “Tôi thấy ở Việt Nam có nhiều photobooth nhưng sau khi xem video giới thiệu về phông nền ren ở đây rất lạ nên tôi muốn đến thử”, Tanesha nói.

Để khách có thêm lý do quay lại sau lần chụp đầu tiên, tiệm phải luôn theo dõi thị hiếu và thay phông định kì khoảng 1-2 tháng một lần.

Với tổ hợp đồ si, không gian chung cư cũ vốn phù hợp với phong cách vintage mà họ muốn tạo dựng. Trong những hôm khách đến đông, những giới hạn của mặt bằng cũng hiện rõ. Hôm bãi xe của chung cư kín chỗ, các shop phải hướng dẫn khách sang một bãi khác cách khoảng 50 m. Bên trong, hai phòng thử đồ có lúc quá tải. Diện tích cửa hàng khó bố trí thêm phòng, nên các tiệm kê thêm ghế để khách có chỗ ngồi chờ.

Bài học của chúng tôi là phải nghĩ đến chuyện đón khách ngay từ lúc họ đến, chứ không chỉ khi họ đã vào trong tiệm

“Bài học của chúng tôi là phải nghĩ đến chuyện đón khách ngay từ lúc họ đến, chứ không chỉ khi họ đã vào trong tiệm”, Thảo Uyên, nhà sáng lập The Heaven Club và đồng sáng lập DNDHOOD, cho biết.

Đứng sau những cửa hàng ở 62 Trần Hưng Đạo là những người trẻ. Họ dùng những cách mà họ biết như quay video ngắn để giới thiệu tiệm và chỉ đường lên chung cư, đồng thời theo dõi đánh giá trên Google Maps để biết khách còn gặp bất tiện ở đâu.

Qua từng điều chỉnh, những cửa hàng ở đây muốn địa chỉ này dần có chỗ trong lịch trình đi chơi của khách, như cách những chung cư trên đường Nguyễn Huệ hay Tôn Thất Thiệp trở thành điểm hẹn quen thuộc ở trung tâm TP.HCM.

Giai đoạn 2015-2016, nhiều căn hộ cũ ở trung tâm TP.HCM được cải tạo thành quán cà phê và cửa hàng thời trang. Tại 42 Nguyễn Huệ, ban quản lý ghi nhận khoảng 30 căn hộ cho thuê kinh doanh vào cuối năm 2016. Đến tháng 10/2021, khu dân cư thống kê 50 trong gần 100 căn từng được cho thuê làm mặt bằng ăn uống, thời trang hoặc thẩm mỹ.

Sức hút của địa chỉ này cũng nhanh chóng lan ra ngoài TP.HCM. Tháng 9/2020, ảnh chụp chung cư 42 Nguyễn Huệ về đêm xuất hiện trên trang Facebook của National Geographic UK, nhận hơn 51.000 lượt bày tỏ cảm xúc và hàng nghìn bình luận tại thời điểm ghi nhận.

Nhiều người bày tỏ mong muốn ghé thăm, trong khi một số du khách chia sẻ ảnh từng chụp tại đây. Một người dùng tên Shilpa cho biết bức ảnh là một trong những điều truyền cảm hứng để cô chuyển đến Việt Nam sinh sống.

#CityHublà mini series của Tri Thức - Znews khám phá những tổ hợp mua sắm, ẩm thực và sáng tạo, nơi người trẻ thổi hồn vào không gian cũ để tạo nên điểm hẹn mới cho cư dân đô thị và du khách. Mỗi địa điểm mang một bản sắc riêng, được định hình bởi ý tưởng của người gây dựng, những thương hiệu cùng góp mặt và cộng đồng tìm đến.

Qua đó, series kể câu chuyện về cách những không gian quen thuộc được làm mới, góp phần định hình thói quen vui chơi và tạo thêm sức hút cho du lịch thành phố.