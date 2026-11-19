Tại trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son”, các đại biểu tham quan không gian, thưởng thức khúc xẩm được sáng tác riêng cho sự kiện. Đồng thời, các đại biểu cũng được theo dõi hoạt cảnh tái hiện câu chuyện tình yêu của hai chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết từng bị thực dân Pháp bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò.

Hoạt cảnh tái hiện câu chuyện tình yêu của hai chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết từng bị thực dân Pháp bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò

Với chủ đề “Giữ trọn lòng son”, trưng bày lựa chọn góc tiếp cận giàu cảm xúc qua việc tái hiện những câu chuyện tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình gắn liền với lý tưởng cách mạng. Điểm nhấn của trưng bày là sáu câu chuyện được ẩn dụ qua hình tượng sáu “Trái tình yêu”, gồm: “Trái Kiên trung” kể về đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; “Trái Sắt son” với câu chuyện của đồng chí Nguyễn Phong Sắc và đồng chí Hoàng Thị Ái; “Trái Hy sinh” khắc họa tình cảm giữa đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái; “Trái Bền gan” kể về đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và đồng chí Mai Ngọc Thuyết; “Trái Đồng hành” giới thiệu câu chuyện của đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí Ngô Thị Huệ; “Trái Một lòng” tái hiện tình cảm của đồng chí Trường Chinh và phu nhân Nguyễn Thị Minh.

Không gian trưng bày chuyên đề "Giữ trọn lòng son"

Mỗi “trái tình yêu” mang một sắc thái riêng, trong đó có vị đắng của chia ly, sự hy sinh, chờ đợi, hơi ấm của tình cảm thủy chung. Dù trải qua những biến cố, thử thách của thời cuộc, điểm chung trong các câu chuyện là sự bền bỉ của tình yêu, lòng son sắt và niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Qua đó, công chúng có dịp nhìn lại lịch sử từ những câu chuyện đời thường, cảm nhận rõ hơn đời sống tình cảm và những hy sinh thầm lặng phía sau hình ảnh kiên cường của người chiến sĩ cách mạng.

Để tăng tính hấp dẫn và tạo chiều sâu cảm xúc, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đưa nghệ thuật hát xẩm truyền thống vào trưng bày. Khúc xẩm “Giữ trọn lòng son” được sáng tác riêng dựa trên nội dung 6 câu chuyện tình yêu, sử dụng làn điệu dân gian để dẫn dắt người xem qua từng câu chuyện lịch sử. Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, thuyết minh và hoạt cảnh sân khấu góp phần đưa những tư liệu lịch sử đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh đó, không gian “Thư viện thư tình” giới thiệu hàng trăm bức thư được viết trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những dòng thư mộc mạc, chân thành hé mở thế giới tình cảm của những người chiến sĩ cách mạng. Các bức thư được phối tác, kết hợp công nghệ tương tác NFC để khách tham quan khám phá nội dung.

Không gian “Thư viện thư tình” giới thiệu hàng trăm bức thư được viết trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

Bà Dương Vũ Vân, cháu ngoại đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và đồng chí Mai Ngọc Thuyết (bên trái) trải nghiệm công nghệ tương tác tại không gian “Thư viện thư tình”

Khách tham quan trải nghiệm công nghệ tương tác NFC để khám phá nội dung các bức thư

Bên cạnh đó, công chúng còn có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như sưu tập sáu dấu ấn tương ứng với sáu câu chuyện trên tấm thẻ lưu niệm “Dấu Yêu”, chụp ảnh tại photobooth và viết lời nhắn gửi tới những người thân yêu, treo lên “Cây thư tình”. Những hoạt động này tạo cơ hội để khách tham quan tiếp cận gần hơn với những câu chuyện lịch sử, trực tiếp tương tác, bày tỏ cảm xúc, kết nối những giá trị tình cảm trong quá khứ với cuộc sống hôm nay.

Hoạt động viết lời nhắn gửi tới những người thân yêu, treo lên “Cây thư tình”

Tại sự kiện, bà Dương Vũ Vân, cháu ngoại đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và đồng chí Mai Ngọc Thuyết, chia sẻ: "Khi biết đến trưng bày “Giữ trọn lòng son”, gia đình tôi rất vui mừng và xúc động. Đặc biệt, khi được trở lại nơi ông bà từng bị giam cầm, được chứng kiến hoạt cảnh tái hiện câu chuyện của ông bà, cảm xúc ấy càng trở nên sâu sắc. Khi xem hoạt cảnh, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy chính bà ngoại và mẹ mình trong những năm tháng ấy.

Điều khiến tôi xúc động và trân trọng nhất là sự hy sinh thầm lặng của ông bà, của mẹ và các thế hệ trong gia đình. Đó cũng là niềm tự hào, đồng thời nhắc nhở chúng tôi phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống gia đình, với những đóng góp của ông bà cho nền độc lập, tự do của dân tộc".

Thông qua sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nghệ thuật kể chuyện, hát xẩm, hoạt cảnh sân khấu và công nghệ tương tác, trưng bày “Giữ trọn lòng son” góp phần làm phong phú cách tiếp cận lịch sử tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Qua những câu chuyện tình yêu giữa những năm tháng gian lao, trưng bày khẳng định sức mạnh của tình cảm, lòng thủy chung và sự hy sinh, khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm gìn giữ truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ.