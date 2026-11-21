Anh Cao Đăng Duy ở phường Vân Phú là một trong 4 hội viên của tỉnh Phú Thọ vinh dự được nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”.

Toàn tỉnh có 148 tổ chức Hội cấp xã, 2.973 chi Hội với 448.135 hội viên. Xác định hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, tập trung vào những nhu cầu thiết thực của nông dân. Trong đó, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, xây dựng mô hình kinh tế tập thể và kết nối thị trường được xem là những khâu quan trọng, tạo nền tảng để nông dân phát triển sản xuất ổn định.

Một trong những nguồn lực quan trọng là Quỹ Hỗ trợ nông dân. Hiện nay, Quỹ đang quản lý trên 192 tỷ đồng, hỗ trợ 545 dự án với 3.951 hộ vay vốn. Bên cạnh đó, tổng dư nợ các nguồn vốn thông qua hoạt động nhận ủy thác và phối hợp của Hội đạt khoảng 8.496 tỷ đồng. Nguồn vốn được quản lý, sử dụng thông qua các dự án, mô hình sản xuất, tạo điều kiện để hội viên đầu tư mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề, nâng cao thu nhập. Hơn 49.200 lượt hội viên, nông dân được tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật mới, chủ động hơn trong lựa chọn vật tư, tổ chức sản xuất và phòng trừ dịch bệnh.

Hội Nông dân xã Phùng Nguyên phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao tổ chức dạy nghề cho 35 học viên là lao động nông thôn.

Sự đồng hành của tổ chức Hội đã góp phần tạo nên những điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi với tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm. Từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã có nhiều hội viên nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, từng bước hình thành các mô hình liên kết hiệu quả. Những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn trở thành hạt nhân hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm và hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên.

Mô hình nuôi hươu sao mang lại hiệu quả kinh tế cao của hội viên nông dân xã Chí Đám.

Năm 2026, Phú Thọ có 4 hội viên vinh dự được nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”, gồm các ông: Lê Mạnh Cường ở xã Tu Vũ; Nguyễn Văn Toàn ở xã Hy Cương (ông Toàn được công nhận là “Nhà khoa học của nhà nông”); Cao Đăng Duy ở phường Vân Phú và Bùi Đức Luận ở xã Phùng Nguyên; ông Tạ Hùng Đậu, phường Phúc Yên, giải khuyến khích Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông”.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất, nhất là việc chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn. Trong chăn nuôi, ông Nguyễn Văn Toàn đã đầu tư hệ thống chuồng trại hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thương phẩm; xây dựng hệ thống xử lý chất thải thông minh dưới nền chuồng, sử dụng thức ăn sinh học nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn chăn nuôi.

Ông Toàn chia sẻ: Hệ thống chuồng nuôi được thiết kế đồng bộ với các thiết bị cấp nước, làm mát và kiểm soát môi trường. Khu vực cách ly, khám và điều trị bệnh cho đàn lợn được bố trí riêng biệt, góp phần kiểm soát dịch bệnh, hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất. Việc đầu tư bài bản không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn hướng đến chăn nuôi an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường.

Chuyển đổi số cũng đang hiện diện trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhiều hội viên đã sử dụng hiệu quả các nền tảng số để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử, ghi chép nhật ký sản xuất; một số mô hình ứng dụng hệ thống tưới tự động, cảm biến và các giải pháp công nghệ nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả.

Các cấp hội đã hỗ trợ xây dựng 48 mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thực hiện mô hình hệ thống châm phân - dinh dưỡng, tưới tự động tại HTX Cam 3T (xã Cao Phong), HTX nông sản Tam Dương (xã Tam Dương); mô hình tưới thông minh điều khiển từ xa tại HTX Cây giống Đoan Hùng (xã Đoan Hùng); mô hình nuôi gà thương phẩm tại các xã Yên Lập, Võ Miếu, Nật Sơn... từng bước giúp nông dân tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực và thị trường; tạo động lực để mỗi nông dân tự tin đổi mới, phát triển kinh tế và làm giàu trên chính quê hương mình.