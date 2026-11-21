Chú trọng chất lượng, minh bạch nguồn gốc sản phẩm

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, thành phố có khoảng 11.650 ha cam, bưởi, táo, ổi, sản lượng ước đạt hơn 118.500 tấn, tăng 18,7% so với năm trước. Trong đó, bưởi đạt khoảng 47.000 tấn, táo 35.090 tấn, cam 27.600 tấn và ổi 8.835 tấn. Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng, tổ chức sản xuất bài bản và xây dựng đầu ra ổn định.

Cán bộ xã Kiên Lao gặp gỡ chủ vườn cam trên địa bàn để trao đổi, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất theo quy trình VietGAP an toàn.

Đến nay, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt khoảng 3.660 ha bưởi, 1.700 ha cam, 1.500 ha táo và 800 ha ổi. Một số sản phẩm bước đầu tiếp cận thị trường nước ngoài, như bưởi Đào đường xuất khẩu sang Nga, ổi được doanh nghiệp thu mua tại vùng sản xuất ở phường Phượng Sơn để xuất khẩu sang Anh. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy trái cây Bắc Ninh có khả năng mở rộng thị trường nếu đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn hàng hóa.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, ngành chuyên môn đang tập trung rà soát diện tích, sản lượng, thời vụ thu hoạch, chất lượng và khả năng cung ứng của từng loại cây trồng; đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ hoặc tiêu chuẩn phù hợp với từng thị trường. Việc quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ thời gian cách ly và kiểm soát dư lượng trước thu hoạch được xác định là những khâu quan trọng để bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cùng với quy trình canh tác, thành phố Bắc Ninh chú trọng rà soát, cấp mới và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi chép nhật ký sản xuất, quản lý vật tư nông nghiệp và thực hiện truy xuất nguồn gốc. Cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cũng phải đáp ứng yêu cầu về vệ sinh, phân loại, bảo quản và kiểm soát thông tin sản phẩm. Đáng chú ý, cơ quan chuyên môn chủ động lấy mẫu quả tươi trước vụ thu hoạch để giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật gây hại khi cần thiết, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc mở rộng mã số vùng trồng đang được triển khai đối với từng nhóm sản phẩm. Với cam, thành phố dự kiến đề nghị cấp hai mã số vùng trồng, tổng diện tích 20 ha tại Hợp tác xã Tiêu thụ nông sản Tân Mộc và hộ ông Nguyễn Văn Hiền ở xã Nam Dương. Đối với bưởi, 19 vùng trồng của 19 hộ, diện tích 50,9 ha tại các xã, phường: Lục Ngạn, Chũ, Phượng Sơn và Vân Sơn được rà soát để phục vụ thị trường Trung Quốc và từng bước tiếp cận các thị trường khác. Táo dự kiến có một mã số vùng trồng 10 ha tại xã Đèo Gia; ổi có vùng trồng 3 ha tại tổ dân phố Ải, phường Phượng Sơn phục vụ kế hoạch xuất khẩu sang Cộng hòa Séc. Trên địa bàn hiện cũng duy trì mã vùng trồng ổi 17,12 ha của Hợp tác xã Nông nghiệp Quyên Phong tại xã Tân Yên và mã vùng trồng bưởi 1,8 ha của hộ ông Trần Đình Én tại phường Chũ phục vụ tiêu thụ nội địa.

Từ thực tế sản xuất, bà Mã Thị Vân, thôn Tam Đồng, xã Lục Ngạn cho biết, sản lượng và chất lượng bưởi của gia đình năm nay cơ bản ổn định. Nhờ chú trọng chăm sóc, nâng cao mẫu mã, vườn bưởi thu hút khách hàng trong và ngoài thành phố đến khảo sát, tìm hiểu và cam kết tiêu thụ tại vườn. Theo bà Vân, việc khách hàng chủ động tìm đến giúp người trồng yên tâm hơn về đầu ra, đồng thời cho thấy chất lượng và uy tín sản phẩm có vai trò quan trọng trong duy trì thị trường.

Thực tế cho thấy, mã số vùng trồng không chỉ là điều kiện để tiếp cận thị trường xuất khẩu mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm của người sản xuất. Khi chất lượng được kiểm soát từ vườn đến khâu đóng gói, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và khả năng cung ứng ổn định, trái cây Bắc Ninh mới có thể tạo dựng niềm tin lâu dài với doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng.

Đổi mới xúc tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ

Hiện trái cây Bắc Ninh được tiêu thụ qua nhiều kênh, từ chợ đầu mối, thương nhân, đại lý đến siêu thị và nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thị trường giữa các vùng trồng chưa đồng đều. Một số hợp tác xã, hộ sản xuất còn thiếu đối tác ổn định, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về sản lượng tập trung, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và tổ chức giao hàng.

Các chủ vườn táo ở xã Lục Ngạn đang tập trung bó lại những chùm quả, tạo thuận lợi khi thu hoạch.

Trước thực tế đó, ngành Công Thương đã khảo sát nhu cầu thu mua của doanh nghiệp, hệ thống phân phối trong và ngoài thành phố, trong đó có Central Retail, MM Mega Market, WinCommerce, Lotte Mart và chợ đầu mối phía Nam Hà Nội. Thành phố cũng tổ chức hội nghị kết nối giao thương, hợp tác tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi và các nông sản chủ lực, đặc trưng. Để kết nối cung cầu đi vào thực chất, thông tin về sản lượng, thời điểm thu hoạch, tiêu chuẩn sản xuất và lượng hàng cần tiêu thụ cũng được cập nhật thường xuyên; doanh nghiệp phối hợp với vùng trồng để thống nhất kế hoạch thu mua.

Từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027 là thời gian thu hoạch của phần lớn nhóm trái cây này. Trong đó, bưởi thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau; cam thu hoạch chủ yếu từ tháng 10 đến tháng 12; một số giống như cam V2 có thời gian thu hoạch từ tháng 1 đến tháng 2 năm sau. Đối với cây táo, thời gian thu hoạch chủ yếu từ tháng 11 năm trước đến tháng 2 năm sau; cây ổi thì thu hoạch quanh năm, tạo nguồn cung tương đối thường xuyên cho thị trường. Lịch thu hoạch nối tiếp nhau tạo điều kiện phân bổ nguồn cung, song cũng đòi hỏi hoạt động xúc tiến phải được triển khai sớm, liên tục thay vì chỉ tập trung vào thời điểm sản phẩm vào vụ.

Cùng với hệ thống phân phối truyền thống, thành phố chú trọng đưa trái cây lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki; kết hợp video giới thiệu, livestream và trải nghiệm sản phẩm để mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Đối với thị trường nước ngoài, Sở Công Thương phối hợp với ngành Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để khảo sát nhu cầu, kết nối nhà nhập khẩu. Thành phố cũng định hướng phối hợp với Amazon Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp, người dân mở gian hàng tiếp cận thị trường Hoa Kỳ thông qua chương trình thí điểm phát triển thương mại điện tử gắn với logistics.

Khi đến mùa thu hoạch cam, bưởi ở những xã, phường thuộc huyện Lục Ngạn trước đây lại thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, thưởng thức quả ngay tại vườn.

Một hướng đi khác đang được quan tâm là kết hợp tiêu thụ nông sản với phát triển du lịch trải nghiệm. Những năm gần đây, Bắc Ninh tổ chức các hoạt động quảng bá mùa quả chín, trong đó có chương trình xe buýt miễn phí đưa người dân, du khách đến tham quan vườn cây. Bà Nông Thị Sơn, tổ dân phố Kim Trung, phường Chũ cho biết, gia đình có hơn 2 ha cam, bưởi trồng được 20 năm, dự kiến năm nay thu hoạch khoảng 50 tấn quả. Nhờ chăm sóc theo hướng hữu cơ, sản phẩm có mẫu mã đẹp; mỗi mùa thu hoạch, vườn đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, mua quả. Nhiều người sau khi thưởng thức tại vườn còn liên hệ đặt mua thêm để sử dụng hoặc làm quà biếu.

Một số chủ vườn tại phường Chũ, Phượng Sơn và các xã Nam Dương, Lục Ngạn, Kiên Lao... đã đầu tư lối đi, cắt tỉa cành, tạo không gian thuận tiện cho khách tham quan, chụp ảnh. Qua đó, du lịch không chỉ tạo thêm trải nghiệm mà còn mở rộng kênh tiêu thụ, góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm cây ăn quả. Để hướng đi này phát huy hiệu quả, cần hình thành các điểm đến có tổ chức, kết nối nhà vườn với doanh nghiệp lữ hành, đồng thời gắn trải nghiệm với giới thiệu sản phẩm và

Lễ hội trái cây 2026 tạo điểm nhấn quảng bá và kết nối giao thương

Theo kế hoạch của UBND thành phố, Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 7/12 tại Quảng trường Trung tâm, phường Chũ. Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp thành phố, có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài địa bàn; đặc biệt, 18 xã, phường tham gia trưng bày, giới thiệu trái cây và nông sản đặc trưng.

Mỗi dịp tổ chức lễ hội trái cây, các địa phương trên địa bàn thành phố Bắc Ninh lại chọn lựa những sản phẩm tiêu biểu tham gia trưng bày tại gian hàng của mình.

Không gian Lễ hội được bố trí thành các khu vực giới thiệu trái cây, nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm làng nghề; cùng khu trưng bày thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản và giải pháp thương mại điện tử. Điểm nhấn đáng chú ý là khu vườn cây ăn quả rộng khoảng 1.000 m² ngay tại trung tâm Lễ hội, quy tụ những cây cam, bưởi, táo, ổi tiêu biểu được lựa chọn từ các nhà vườn trên địa bàn, kết hợp tiểu cảnh mang nét đặc trưng vùng đất Kinh Bắc.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, Lễ hội tổ chức cuộc thi vườn cây ăn quả đẹp, sáng tạo video truyền thông, thi gian hàng đẹp dành cho các xã, phường; các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại vườn cây và chương trình livestream trên nền tảng số. Những chương trình nghệ thuật truyền thống như hát quan họ, hát soong hao, hát then, múa rối nước cũng góp phần tạo không gian văn hóa, du lịch đặc sắc, tăng sức hấp dẫn đối với người dân và du khách.

Theo ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, trong tháng 11 và tháng 12, Sở dự kiến liên kết với hai doanh nghiệp lữ hành Vietravel và Hanoi Tourist xây dựng các tour trải nghiệm, hỗ trợ kích cầu, đưa khách đến các vườn cây ăn quả. Việc kết nối với doanh nghiệp lữ hành nhằm từng bước chuyển hoạt động tham quan riêng lẻ thành sản phẩm du lịch có tổ chức, gắn nhiều điểm đến và mở rộng thị trường khách.

Trong khuôn khổ Lễ hội, Sở Công Thương tổ chức Cuộc thi “Gian hàng đẹp - Sắc màu trái cây Kinh Bắc”, khuyến khích các địa phương, đơn vị đổi mới cách thiết kế, trang trí, trưng bày và giới thiệu sản phẩm; qua đó quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông sản, sản phẩm OCOP gắn với bản sắc văn hóa và du lịch địa phương. Theo kế hoạch, sáng 4/12 sẽ diễn ra lễ dâng hương trái cây ngon đầu mùa tại các địa điểm tâm linh, di tích lịch sử; tối cùng ngày là lễ khai mạc chính thức.

Ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, Lễ hội năm nay kế thừa hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm từ các kỳ trước, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương thức xúc tiến thương mại. Trọng tâm là kết hợp chặt chẽ hơn giữa xúc tiến thương mại với văn hóa, du lịch; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, livestream bán hàng và kết nối các nền tảng thương mại điện tử. Quan trọng hơn, Lễ hội không chỉ hướng tới thu hút khách tham quan hay tiêu thụ sản phẩm trong những ngày diễn ra sự kiện, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn gặp gỡ hệ thống phân phối, doanh nghiệp thu mua, chế biến và các đối tác kinh doanh, từng bước hình thành liên kết tiêu thụ lâu dài.

Để đạt mục tiêu đó, các sở, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị, tổ chức; lựa chọn sản phẩm, vườn cây tiêu biểu, bảo đảm chất lượng và thông tin nguồn gốc rõ ràng. Doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn cũng cần chủ động chuẩn bị sản phẩm, bao bì, nhãn mác, hồ sơ truy xuất và thông tin về khả năng cung ứng; coi Lễ hội là cơ hội trực tiếp tiếp cận đối tác, tìm kiếm thị trường, chứ không chỉ là dịp trưng bày, quảng bá.

Từ nâng cao chất lượng sản phẩm đến đổi mới phương thức xúc tiến, giá trị trái cây Bắc Ninh chỉ có thể được nâng lên bền vững khi các khâu sản xuất, tiêu thụ và quảng bá được kết nối đồng bộ. Lễ hội trái cây năm 2026 sẽ là điểm nhấn quan trọng, nhưng hiệu quả lâu dài cần được đo bằng những hợp đồng tiêu thụ được hình thành, thị trường được mở rộng và niềm tin của người tiêu dùng đối với nông sản địa phương ngày càng được củng cố.