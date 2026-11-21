Chiều 21-11, tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa (cơ sở 2, phường Phan Rang), Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn, tư vấn hỗ trợ thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2026. Tham gia hội nghị có 120 đoàn viên, thanh niên đến từ các địa phương khu vực phía nam tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn cách lựa chọn ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh; ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ số vào sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP. Các chuyên gia, doanh nhân trẻ cũng tư vấn về chính sách hỗ trợ, nguồn vốn vay, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn về khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức đoàn và đội hình trí thức trẻ tình nguyện trong đồng hành với thanh niên khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, nâng cao thu nhập, từng bước phát triển kinh tế bền vững.