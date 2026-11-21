Tại Trường Cao đẳng CNQP, sau khi tham quan giảng đường, các phân xưởng thực hành, khu ký túc xá, đoàn công tác nghe Ban giám hiệu nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách phát biểu tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng CNQP.

Năm 2026, nhà trường đã tổ chức đào tạo cho hơn 3.400 học viên; đào tạo ngắn hạn, chuyển nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, kiểm tra, thi nâng bậc kỹ thuật và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho gần 3.900 quân nhân chuyên nghiệp, công nhân tại các đơn vị. Phối hợp tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” cho 1.000 học sinh và chương trình trải nghiệm kỹ năng quân sự cho gần 4.300 học sinh các trường trung học phổ thông.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách kiểm tra nội dung học tập của học viên.

Trong nghiên cứu khoa học, nhà trường đã tổ chức biên soạn, đánh giá, nghiệm thu 20 giáo trình, tài liệu huấn luyện và 5 đề tài khoa học, công nghệ; thành lập, đưa vào hoạt động Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trẻ với 5 nhóm chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Tại Nhà máy Z121, đoàn công tác nghe lãnh đạo nhà máy báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học, công nghệ. Hoạt động kinh doanh pháo hoa tiếp tục được duy trì với 922 cửa hàng trên toàn quốc và 106 cửa hàng hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Viettel, Tổng công ty GAET. Nhà máy cũng tập trung bảo đảm tiến độ các đơn hàng xuất khẩu phụ kiện nổ sang Lào, Nam Phi; pháo hoa nổ sang Nhật Bản, ống giấy sang Mỹ...

Nhà máy đã phê duyệt 15 bộ quy trình công nghệ, 13 bộ tài liệu kỹ thuật, 7 bộ định mức kỹ thuật và 32 mặt bằng công nghệ, đáp ứng yêu cầu sản xuất; chủ trì triển khai 12 đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ các cấp. Nhà máy đã áp dụng hơn 390 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và 9 công trình cơ khí hóa, tự động hóa vào sản xuất, với giá trị làm lợi khoảng 6,2 tỷ đồng.

Đoàn công tác kiểm tra tại Nhà máy Z121.

Tham quan dây chuyền sản xuất pháo hoa của Nhà máy Z121.

Phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách biểu dương những kết quả Trường Cao đẳng CNQP và Nhà máy Z121 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Trường Cao đẳng CNQP tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Nhà trường cần chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là giảng viên các chuyên ngành đặc thù, ngành nghề mới trực tiếp phục vụ CNQP; duy trì hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường quản lý, giáo dục học viên, không để xảy ra vi phạm kỷ luật phải xử lý. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, giảng viên và bảo đảm tốt điều kiện ăn, ở, học tập của học viên.

Đối với Nhà máy Z121, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục CNQP yêu cầu tập trung tổ chức sản xuất, nghiệm thu sản phẩm quốc phòng bảo đảm chất lượng, an toàn; đẩy mạnh sản xuất sản phẩm kinh tế, giữ vững thị phần pháo hoa, pháo hoa nổ, từng bước định hình các sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Nhà máy cần tăng cường xúc tiến thương mại, tham gia các triển lãm, hội chợ trong nước và quốc tế để quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; chú trọng nghiên cứu, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi trong sản xuất các sản phẩm quốc phòng phục vụ Quân đội, từng bước triển khai mô hình sản xuất thông minh.

Bên cạnh đó, Nhà máy Z121 cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút, giữ chân đội ngũ cán bộ có trình độ cao; quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch; sử dụng đất quốc phòng đúng quy định; duy trì nghiêm nền nếp, kỷ luật, bảo đảm an toàn lao động. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, quan tâm người lao động có hoàn cảnh khó khăn.