Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Ủy viên phụ trách nông nghiệp Liên minh châu Âu (EU) Christophe Hansen bày tỏ hy vọng Thượng viện Mexico sẽ phê chuẩn thỏa thuận thương mại tạm thời giữa hai bên trước cuối năm 2026, qua đó mở đường cho việc thực thi hiệp định thương mại mới, trong bối cảnh những bất ổn từ chính sách thuế quan của Mỹ đang thúc đẩy Mexico và Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Phát biểu với báo giới nhân chuyến thăm làm việc tại thủ đô Mexico City, ông Hansen cho rằng tình hình địa chính trị hiện nay đang thúc đẩy các nền kinh tế có chung quan điểm về một hệ thống thương mại quốc tế dựa trên nguyên tắc bình đẳng và hợp tác cùng có lợi xích lại gần nhau hơn, thay vì phụ thuộc vào sức mạnh kinh tế của các quốc gia lớn.

Trước đó, hồi tháng 5/2026, Mexico và Liên minh châu Âu đã ký thỏa thuận hiện đại hóa hiệp định thương mại song phương được thiết lập từ năm 2000, sau gần một thập niên đàm phán.

Liên minh châu Âu đã phê chuẩn thỏa thuận thương mại tạm thời vào tháng 7/2026, trong khi Mexico vẫn cần hoàn tất thủ tục phê chuẩn tại Thượng viện. Khi có hiệu lực, thỏa thuận sẽ cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan đối với phần lớn các mặt hàng thực phẩm trao đổi giữa hai bên, tạo điều kiện mở rộng giao thương và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp.

Việc thúc đẩy hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh Mexico đang tìm cách đa dạng hóa đối tác kinh tế nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, nơi tiêu thụ khoảng 80% lượng hàng xuất khẩu của nước này. Hiện trao đổi thương mại Mexico-Mỹ đạt khoảng 960 tỷ USD mỗi năm.

Tháng 7/2026, Washington đã không đồng ý gia hạn Hiệp định Mỹ-Mexico- Canada (USMCA), khiến thỏa thuận thương mại khu vực Bắc Mỹ bước vào cơ chế rà soát hàng năm, làm gia tăng những yếu tố bất định đối với hoạt động thương mại và đầu tư của Mexico.

Số liệu thống kê cho thấy kim ngạch nhập khẩu của Liên minh châu Âu từ Mexico tăng mạnh trong năm 2026, song khối này vẫn duy trì thặng dư thương mại gần 10 tỷ euro với nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh trong giai đoạn tháng 1-9/2026.

Ông Hansen nhận định các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Mexico và Mỹ có thể là một trong những nguyên nhân khiến tiến trình phê chuẩn thỏa thuận với Liên minh châu Âu bị chậm. Tuy nhiên, sau các cuộc trao đổi với giới chức Mexico, ông bày tỏ lạc quan về khả năng Thượng viện nước này thông qua văn kiện trước cuối năm nay.

Bộ Kinh tế Mexico cho biết Thượng viện nước này hiện chưa ấn định thời điểm bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận nói trên. Văn kiện sẽ có hiệu lực sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục phê chuẩn nội bộ và chính thức thông báo cho nhau theo quy định.

Bên cạnh việc cắt giảm thuế quan, hiệp định mới còn mở rộng cơ chế bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm đặc trưng của hai bên, trong đó có rượu champagne của châu Âu và rượu tequila của Mexico. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ nguồn gốc xuất xứ, nâng cao giá trị thương mại và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm truyền thống.

Ông Hansen đánh giá các mặt hàng nông sản Mexico như bơ, ớt, ca cao và rượu tequila có nhiều triển vọng mở rộng thị phần tại Liên minh châu Âu, trong khi khối này kỳ vọng gia tăng xuất khẩu thịt lợn, thịt gia cầm và các sản phẩm sữa sang Mexico.

Ông cũng nhận định mặc dù các biện pháp thuế quan của Mỹ đang gây khó khăn cho các nhà sản xuất Mexico và làm tăng chi phí thực phẩm tại thị trường Mỹ, những thay đổi này cũng tạo cơ hội để Mexico tìm kiếm các thị trường thay thế.

Quan chức Liên minh châu Âu nhấn mạnh việc đa dạng hóa đối tác thương mại là hướng đi cần thiết trong bối cảnh khả năng tiếp cận thị trường Mỹ ngày càng đối mặt với nhiều trở ngại./.