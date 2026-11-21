Lương Quới khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong trong chế biến sâu các sản phẩm từ dừa

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới đã từng bước khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp chế biến dừa Việt Nam. Bằng việc kết hợp giá trị truyền thống với công nghệ sản xuất hiện đại, doanh nghiệp không ngừng gia tăng giá trị trái dừa Bến Tre, đưa các sản phẩm dừa Việt Nam vươn tới hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hành trình gần 30 năm nâng tầm giá trị trái dừa Việt Nam

Được thành lập năm 1997, Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới là một trong những doanh nghiệp sớm tham gia vào lĩnh vực chế biến và phát triển các sản phẩm từ dừa tại thủ phủ dừa Việt Nam (Bến Tre xưa). Trải qua 30 năm hoạt động, doanh nghiệp kiên định với định hướng phát triển ngành dừa theo hướng gia tăng giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với lợi thế nằm tại vùng đất có truyền thống trồng dừa lâu đời, Dừa Lương Quới xác định trái dừa không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp thông thường mà còn là nguồn nguyên liệu có tiềm năng phát triển thành nhiều dòng sản phẩm chế biến có giá trị kinh tế cao. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn hướng đi tập trung vào chế biến sâu, thay vì chỉ dừng lại ở việc khai thác và tiêu thụ nguyên liệu thô.

Trong quá trình phát triển, công ty chú trọng kết hợp những giá trị truyền thống của ngành dừa với công nghệ sản xuất hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho sản phẩm. Định hướng này không chỉ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của nguồn nguyên liệu dừa địa phương mà còn tạo điều kiện để các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Vietcoco thực hiện công đoạn kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền sản xuất

Đặc biệt, việc sản phẩm của Dừa Lương Quới hiện diện tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy những nỗ lực đáng kể của doanh nghiệp trong hành trình mở rộng thị trường. Trong đó, các thị trường có yêu cầu khắt khe về chất lượng như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu là những điểm đến quan trọng, góp phần khẳng định năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp.

Việc tiếp cận các thị trường khó tính cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với doanh nghiệp trong kiểm soát chất lượng, tổ chức sản xuất và duy trì tính ổn định của sản phẩm. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để Lương Quới tiếp tục đầu tư, cải tiến quy trình và nâng cao năng lực chế biến.

Kết quả kinh doanh ghi nhận những bước tiến tích cực

Bên cạnh những dấu ấn trên thị trường, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thấy quy mô và năng lực tài chính của Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới tiếp tục được củng cố.

Về doanh thu, trong năm 2025, công ty đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Đến tháng 9/2026, doanh thu ghi nhận vượt mức 3.000 tỷ đồng. Mặc dù đây là số liệu chưa kết thúc năm tài chính, kết quả đạt được tiếp tục phản ánh quy mô hoạt động đáng kể của doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến dừa.

Vietcoco thực hiện công đoạn kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền sản xuất

Một điểm đáng ghi nhận khác là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Hàng năm công ty đều có mức đóng góp đáng kể từ 10 đến 30 tỷ đồng. Kết quả đóng góp ngân sách không chỉ thể hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước mà còn cho thấy vai trò của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tạo nguồn thu và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Những kết quả này cho thấy hiệu quả hoạt động và khả năng khai thác nguồn vốn của doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh ngành chế biến nông sản phải đối mặt với nhiều yêu cầu về chất lượng, chi phí sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, việc duy trì hiệu quả kinh doanh là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố nội lực và nâng cao khả năng phát triển bền vững.

Phát triển nguồn nhân lực, hướng đến tăng trưởng bền vững

Cùng với việc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, Dừa Lương Quới chú trọng duy trì lực lượng lao động và cải thiện thu nhập cho người lao động. Theo thống kê, năm 2025, công ty có 1.624 lao động; đến tháng 9/2026, số lao động là 1.983 người. Thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng trong năm 2025 và tăng lên 14 triệu đồng/người/tháng vào tháng 9/2026.

Đây là những con số cho thấy doanh nghiệp tiếp tục duy trì quy mô việc làm tương đối ổn định, đồng thời có sự cải thiện về thu nhập cho người lao động. Đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản, nguồn nhân lực có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động sản xuất liên tục, duy trì chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động nữ trong tổng số lao động của công ty đạt 30,6% vào tháng 9/2026, nhích lên so với mức 30,5% của năm 2025. Việc duy trì cơ cấu lao động đa dạng cũng góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo điều kiện để người lao động tham gia vào quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Lương Quới khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong trong chế biến sâu các sản phẩm từ dừa

Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, có thể thấy hướng đi của Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ dừa mà còn gắn với mục tiêu nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Từ lợi thế vùng nguyên liệu Bến Tre, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu dừa Vietcoco không chỉ dẫn đầu tại Việt Nam mà còn mở rộng sự ảnh hưởng hiện diện tại các thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng xanh đang mở ra vận hội mới cho ngành dừa Việt Nam, việc đầu tư vào công nghệ chế biến sâu và chuẩn hóa chất lượng chính là chìa khóa để gia tăng giá trị nông sản. Với nền tảng vững chắc được hun đúc qua nhiều năm, cùng năng lực sản xuất vượt trội và mạng lưới xuất khẩu rộng khắp, Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới không chỉ khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu ngành mà còn góp phần quan trọng nâng tầm giá trị trái dừa Bến Tre, đưa tinh hoa nông sản Việt chinh phục các thị trường quốc tế khắt khe.