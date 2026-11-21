Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) đã huy động tổng cộng 7.500 tỷ đồng qua ba đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 11/2026. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định từ 8,9-9%/năm.

Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Techcombank đã hoàn tất ba đợt phát hành trái phiếu với tổng khối lượng 7.500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/đơn vị.

Trong đó, lô trái phiếu mã TCBL12619 được phát hành ngày 12/11, có tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 9%/năm và dự kiến đáo hạn ngày 12/11/2029.

Hai đợt phát hành tiếp theo diễn ra trong ngày 17 và 18/11, lần lượt mang mã TCBL12620 và TCBL12621. Mỗi lô có giá trị 2.500 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 36 tháng và lãi suất cố định 8,9%/năm. Thời điểm đáo hạn dự kiến tương ứng là ngày 17/11/2029 và 18/11/2029.

Hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu chảy về Techcombank (Ảnh: Techcombank).

Như vậy, riêng hai đợt phát hành gần nhất, ngân hàng thu về 5.000 tỷ đồng. Mức lãi suất áp dụng cho hai lô này thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với lô phát hành ngày 12/11.

Trước đó, Techcombank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 2.500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng và lãi suất cố định 9%/năm.

Thời điểm phát hành được giao cho Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền quyết định, căn cứ kế hoạch chào bán đã công bố và không muộn hơn ngày 30/11/2026.

Theo phương án được phê duyệt, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn phục vụ hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân trong nền kinh tế.

Ở một diễn biến khác, Techcombank cũng vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Kết thúc đợt phát hành ngày 30/10, ngân hàng đã phân phối thành công hơn 3,5 tỷ cổ phiếu cho 88.833 cổ đông. Số cổ phiếu lẻ 5.082 đơn vị sẽ bị hủy bỏ.

Với tỉ lệ thực hiện quyền 50%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 35.431,1 tỷ đồng, được lấy từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Techcombank tăng từ hơn 70.862,4 tỷ đồng lên gần 106.293,6 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 50%. Ngân hàng dự kiến chuyển giao cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông trong tháng 11 và/hoặc tháng 12/2026.