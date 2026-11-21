Dám nghĩ, dám làm, tìm hướng đi mới

Anh Sân Chấn Lương chăm sóc vườn chuối.

Tận dụng lợi thế đất đồi dốc, tơi xốp, người dân xã Pha Long đang từng bước chuyển đổi diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng chuối theo hướng xanh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Trước đây, ngoài trồng ngô trên diện tích đồi dốc, gia đình anh Sân Chấn Lương, thôn Cốc Cáng gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao thu nhập. Năm 2024, anh quyết định chuyển đổi diện tích ngô kém hiệu quả sang trồng chuối, áp dụng phương thức canh tác theo hướng xanh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Trong quá trình sản xuất, anh chú trọng áp dụng phương thức canh tác theo hướng xanh, an toàn, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; ưu tiên sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để phòng trừ sâu bệnh, tăng cường bón phân hữu cơ và chú trọng khâu làm đất.

Nhờ chăm chỉ và chủ động học hỏi kỹ thuật chăm sóc, 800 gốc chuối gia đình anh thu khoảng 80 triệu đồng mỗi năm. Cao hơn 4-5 lần trồng ngô. Nhận thấy hiệu quả kinh tế, năm 2026 gia đình anh tiếp tục mở rộng diện tích, nâng tổng số cây chuối lên khoảng 1.000 gốc.

Xã Pha Long có hơn 20 ha chuối trồng theo mô hình không thuốc bảo vệ thực vật.

Anh Sân Chấn Lương cho biết: “Trồng chuối không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, tuy nhiên, người trồng phải chú ý phòng trừ một số loại bệnh nguy hiểm. Đặc biệt, xử lý đất trước khi trồng là khâu quan trọng, quyết định đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây chuối”.

Nhìn những nương ngô được thay thế bằng diện tích chuối xanh mướt, anh Sân Chấn Lương thấy quyết định năm đó đúng đắn. Mô hình của gia đình anh đã tạo sức lan tỏa, khuyến khích các hộ dân lân cận chuyển đổi diện tích ngô kém hiệu quả sang trồng chuối.

Đến nay, diện tích trồng chuối tại thôn Cốc Cáng đã mở rộng lên hơn 20 ha, thu hút trên 40 hộ dân tham gia sản xuất. Trên cơ sở kết quả bước đầu, xã Pha Long định hướng đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời triển khai cấp mã số vùng trồng, từng bước nâng cao giá trị và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm chuối địa phương.

Sáng tạo để nâng cao giá trị nông sản

Một trong những vườn quýt sen đẹp nhất thôn Lao Chải, xã Mường Khương thuộc sở hữu của chị Lù Thị Sủi, dân tộc Bố Y. Cách đây 10 năm, trong một lần sang thăm người quen ở Trung Quốc, chị Sủi nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương có nhiều nét tương đồng với vùng trồng quýt ở Trung Quốc, chị đã tìm hiểu và đưa giống quýt về trồng thử nghiệm tại quê nhà.

Ban đầu, gia đình chị trồng vài trăm gốc. Ngay trong vụ thu hoạch đầu tiên, vườn quýt đã mang lại cho gia đình doanh thu khoảng 70 triệu đồng. Thấy giá trị kinh tế từ cây quýt đem lại, chị tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất qua từng năm. Đến nay, vườn quýt của gia đình đã phát triển lên khoảng 6.000 cây. Có thời điểm quýt được mùa, giá cao, gia đình chị thu lãi khoảng 400 triệu đồng.

Chị Lù Thị Sủi chăm sóc vườn quýt.

Năm 2017, gia đình chị Lù Thị Sủi là một trong những hộ tiên phong tại địa phương phát triển mô hình du lịch trải nghiệm tại vườn quýt, mở cửa đón khách tham quan và thưởng thức nông sản. Với giá vé 20.000 - 30.000 đồng/lượt du khách có thể thỏa thích thưởng thức không giới hạn những quả quýt thơm ngọt. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách, gia đình chị Sủi đầu tư mở đường bê tông hơn 200 m dẫn vào khu vườn và dựng chòi để du khách nghỉ ngơi.

Chị Lù Thị Sủi cho biết: Nhờ chất lượng quýt ngọt, vị trí vườn đẹp giúp gia đình thu hút khoảng 1.000 lượt khách mỗi vụ, ngoài thu nhập từ bán quýt, doanh thu từ mở vườn cũng đem đến thu nhập ổn định cho gia đình.

Vườn quýt của gia đình chị Sủi đón khách tham quan.

Đổi mới tư duy, hướng tới sản xuất bền vững

Toàn tỉnh hiện có hơn 231 ha sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP, trên 2.346 ha sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Lào Cai triển khai 8 mô hình thí điểm cấp tỉnh về du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình tận dụng lợi thế sản xuất nông nghiệp của gia đình để mở rộng dịch vụ du lịch nông nghiệp trải nghiệm.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp chịu tác động của biến đổi khí hậu, biến động thị trường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, nông dân Lào Cai đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, điều chỉnh thời vụ và áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp ngày càng được chú trọng.

Đáng chú ý, tư duy sản xuất của người dân đang chuyển dần từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Người dân không chỉ quan tâm đến việc sản xuất những sản phẩm sẵn có mà còn chủ động tìm hiểu nhu cầu thị trường, lựa chọn sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, từng bước xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đầu ra ổn định.

Từ những chuyển biến trong sản xuất đến sự chủ động tìm kiếm thị trường và đa dạng hóa nguồn thu, nông dân Lào Cai đang ngày càng phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Những cách làm sáng tạo, linh hoạt không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới và hướng tới nông nghiệp bền vững.