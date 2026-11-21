Người lao động tại doanh nghiệp ở Tây Ninh tập trung thực hiện các công đoạn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Từ những sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị kinh tế hàng tỷ đồng đến chính sách tăng lương, thưởng và chăm lo phúc lợi, nhiều doanh nghiệp tại Tây Ninh đang từng bước gắn hiệu quả sản xuất với quyền lợi của người lao động. Trên cơ sở những kết quả thực tiễn, tỉnh đặt mục tiêu thúc đẩy phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, tạo động lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp và cải thiện đời sống công nhân.

Tạo giá trị cho doanh nghiệp

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sailun Việt Nam (Khu công nghiệp Phước Đông, phường Gia Lộc), phong trào thi đua lao động sáng tạo đang trở thành động lực cải tiến quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, Sailun Việt Nam hiện sử dụng 5.596 lao động, trong đó có 957 lao động nữ; 5.445 người là đoàn viên công đoàn, chiếm gần 98% tổng số lao động.

Ông Trần Thái Thông, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sailun Việt Nam cho biết, giai đoạn 2020–2025, Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở đã phối hợp triển khai phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, khuyến khích công nhân đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Kết quả, người lao động đã thực hiện hơn 38 đề án và 17.985 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Doanh nghiệp dành 5,5 tỷ đồng khen thưởng các sáng kiến, khuyến khích công nhân nâng cao tay nghề, chủ động cải tiến quy trình làm việc.

Công nhân làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sailun Việt Nam (Khu công nghiệp Phước Đông, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Nhiều giải pháp có giá trị làm lợi lớn, tiêu biểu là sáng kiến cải thiện hạng mục thống nhất tanh lốp, mang lại hiệu quả hơn 12,7 tỷ đồng; giải pháp khắc phục lỗi lốp xe do khoảng cách giữa hai tanh bị hẹp của đoàn viên Lê Văn Giới, làm lợi cho công ty hơn 2,38 tỷ đồng. Từ kết quả phong trào, Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở đã biểu dương, khen thưởng 1.030 đoàn viên, người lao động có thành tích tiêu biểu. Công đoàn cơ sở công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2024 và Bằng khen năm 2025.

Không chỉ khuyến khích sáng kiến, Sailun Việt Nam còn chú trọng cải thiện chính sách tiền lương và phúc lợi. Ông Dong Guo Qing, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sailun Việt Nam cho biết, doanh nghiệp xác định người lao động là nguồn lực quan trọng nhất, vì vậy việc nâng cao năng suất phải đi đôi với cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc. Tháng 9/2026, công ty đã tăng lương cho toàn thể nhân viên và dự kiến tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới. Doanh nghiệp cũng nâng mức thưởng dành cho nhân viên ưu tú từ xe máy lên ô tô, nhằm ghi nhận đóng góp và khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, trách nhiệm, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng sản phẩm.

Công nhân tại doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện công đoạn kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh Vũ Đình Hải cho biết, doanh nghiệp cam kết tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và nguồn lực để người lao động học tập, phát huy sáng kiến. Công ty tiếp tục phối hợp với tổ chức công đoàn tăng cường đối thoại, thương lượng, phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Phong trào thi đua cũng được cụ thể hóa bằng những giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ khách hàng. Giai đoạn 2020–2025, doanh nghiệp ghi nhận 27 đề án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, khen thưởng với tổng số tiền 111 triệu đồng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải tiến quy trình vận hành hệ thống cấp nước góp phần giảm tỷ lệ thất thoát nước, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Nâng năng suất phải gắn với tăng thu nhập thực chất

Từ những mô hình tại doanh nghiệp, Tây Ninh đang hướng đến mở rộng phong trào thi đua theo hướng lấy hiệu quả công việc, giá trị sáng kiến và mức cải thiện đời sống người lao động làm thước đo, thay vì chỉ đánh giá qua số lượng hoạt động.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2026–2030, địa phương phấn đấu có ít nhất 40.000 sáng kiến của đoàn viên, người lao động được đề xuất và áp dụng vào thực tiễn; ít nhất 160 sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Giá trị làm lợi từ sáng kiến đặt mục tiêu đạt ít nhất 500 tỷ đồng/năm, tăng 10–15% mỗi năm tiếp theo, lũy kế đến cuối giai đoạn đạt trên 2.300 tỷ đồng. Tỉnh cũng đặt mục tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân tại các đơn vị, doanh nghiệp tham gia phong trào đạt khoảng 8,5%; ít nhất 65% người lao động được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghề và kỹ năng số.

Dây chuyền sản xuất tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được tổ chức theo hướng nâng cao hiệu quả vận hành, góp phần cải thiện năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động được định hướng tăng phù hợp với năng suất và kết quả kinh doanh, phấn đấu tăng trên 8% mỗi năm, hướng đến mức tăng lũy kế trên 30% vào cuối giai đoạn. Cùng với đó, ít nhất 85% đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các chương trình phúc lợi; trên 80% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Ông Trần Lê Duy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của phong trào là gắn tăng năng suất lao động với cải thiện thu nhập thực tế. Người lao động tích cực học tập, cải tiến kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất; doanh nghiệp phát triển, đời sống và phúc lợi của công nhân cũng sẽ được cải thiện tương xứng.

Để phong trào đi vào thực chất, ông Trần Lê Duy đề nghị công đoàn cơ sở phối hợp với ban giám đốc doanh nghiệp xác định chỉ tiêu năng suất cụ thể cho từng bộ phận, thành lập các tổ sáng kiến, ứng dụng mô hình quản lý 5S, Kaizen (cải tiến liên tục) và chuyển đổi số vào sản xuất. Bên cạnh đó, công đoàn cần chủ động thương lượng bổ sung những điều khoản có lợi hơn cho người lao động vào thỏa ước lao động tập thể; quan tâm chất lượng bữa ăn ca, phúc lợi và duy trì mạng lưới an toàn, vệ sinh viên nhằm phòng ngừa tai nạn lao động.

Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sailun Việt Nam trao đổi về các giải pháp nâng cao năng suất lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gắn với cải thiện thu nhập và phúc lợi cho công nhân. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Từ yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với bảo đảm an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Trong đó, kết quả tăng năng suất phải gắn với cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Theo định hướng của tỉnh, phong trào thi đua cần được triển khai phù hợp với từng ngành nghề, doanh nghiệp và vị trí việc làm; xác định rõ chỉ tiêu, tiến độ và hiệu quả thực tế. Công tác biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công khai, chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất và những sáng kiến có khả năng nhân rộng. Các cơ quan quản lý, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Việc gắn kết trách nhiệm của doanh nghiệp với vai trò đại diện của tổ chức công đoàn được kỳ vọng tạo chuyển biến trong quan hệ lao động, giúp người lao động yên tâm gắn bó, chủ động học tập và sáng tạo.

Từ những sáng kiến mang lại giá trị kinh tế tại nhà máy đến chính sách tăng lương, thưởng và chăm lo phúc lợi, phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” đang mở ra hướng thi đua thiết thực tại Tây Ninh. Khi năng suất lao động được chuyển hóa thành thu nhập và điều kiện làm việc tốt hơn, doanh nghiệp có thêm động lực phát triển, còn người lao động được thụ hưởng tương xứng thành quả từ chính sức lao động và sáng tạo của mình.