Với 487/487 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, gồm 3 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2027.

Với 487/487 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân trân trọng cảm ơn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã dành sự quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực đối với dự án Luật.

Bộ trưởng cho biết, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025 vừa có hiệu lực từ ngày 1.4.2026, đã xử lý toàn diện các vấn đề về thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền trên không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và bảo hộ đối tượng mới.

Vì vậy, lần sửa đổi này chỉ tập trung vào những nội dung thật sự cấp bách đã được Chính phủ đề xuất và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, gồm 3 định hướng lớn.

Thứ nhất, cắt giảm điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư năm 2026, dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ đã được loại bỏ khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Do đó, dự thảo Luật đã bãi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; chỉ quy định nghĩa vụ thông báo khi hoạt động và giao quy định chi tiết về quyền, nghĩa vụ, trình tự, thủ tục tại văn bản dưới luật.

“Việc này đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời vẫn duy trì công cụ quản lý nhà nước cần thiết đối với hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Thứ hai, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác lập và chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, dự thảo Luật bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Việc thay đổi thông tin chủ văn bằng bảo hộ cho quyền chuyển nhượng được thực hiện theo thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ; đồng thời lược bỏ các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng, giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tại Thông tư.

Các nội dung sửa đổi giúp bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, kiện toàn đầu mối quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Dự thảo Luật chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc chuyển giao lần này xuất phát từ bản chất gần gũi giữa quyền đối với giống cây trồng với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học; từ yêu cầu gắn bảo hộ giống cây trồng với hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa tài sản trí tuệ; từ kinh nghiệm quốc tế và Công ước UPOV; cũng như từ nhu cầu sử dụng chung nguồn lực, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ.

“Đối với người dân và doanh nghiệp, việc chỉ cần liên hệ một cơ quan sẽ giúp thủ tục xác lập và bảo vệ quyền trở nên thuận tiện và đơn giản hơn”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định.

Báo cáo với Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, dự thảo Luật đã nhận được tổng cộng 43 ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu tại tổ và hội trường; 6 đại biểu Quốc hội và 5 đoàn đại biểu Quốc hội đã gửi ý kiến bằng văn bản.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các nội dung đã được rà soát, chỉnh lý nhằm đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật, sự đồng bộ giữa các quy định và tính khả thi khi tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nêu rõ, sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ tích cực, khẩn trương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đưa các quy định của Luật vào thực tiễn một cách đồng bộ.

Theo đó, sẽ chỉ đạo xây dựng kịp thời, trình và ban hành theo thẩm quyền đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; đảm bảo khi Luật có hiệu lực thi hành sẽ có các văn bản hướng dẫn đồng bộ, không để khoảng trống pháp lý trong tổ chức thực hiện.

“Các hoạt động tổ chức thi hành Luật cũng sẽ được nhanh chóng triển khai. Đặc biệt, việc chuyển giao chức năng quản lý về giống cây trồng sẽ được tổ chức chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo không gián đoạn hoạt động xác lập, bảo vệ quyền và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, cũng như rà soát, đánh giá, đề xuất để sửa đổi toàn diện Luật Sở hữu trí tuệ tại thời điểm phù hợp”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết.