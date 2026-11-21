Ngày 21/11, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở tại hai xã Nam Thành và Tân Thành.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định pháp luật thiết thực, gắn với đời sống người dân, nhất là các lĩnh vực đất đai, thừa kế; đồng thời hướng dẫn kỹ năng hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở xã Nam Thành.

Tuyên truyền pháp luật về đất đai, thừa kế từ những vấn đề thực tiễn

Tại buổi tuyên truyền ở xã Nam Thành, Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng đã tư vấn, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai và thừa kế.

Đây là những lĩnh vực thường phát sinh tranh chấp trong đời sống, đặc biệt khi quyền sử dụng đất được chuyển giao giữa các thế hệ hoặc khi người để lại di sản qua đời nhưng chưa có sự thống nhất giữa những người thừa kế.

Thông qua hội nghị, người dân được cung cấp kiến thức về thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật, những trường hợp được áp dụng, quyền và nghĩa vụ của người thừa kế cũng như các quy định liên quan đến phân chia di sản.

Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng đã tư vấn, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai và thừa kế.

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất có thể phát sinh khi những người thừa kế không thống nhất về quyền hưởng di sản, việc phân chia đất hoặc xác định quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản do người chết để lại.

Các dạng tranh chấp phổ biến gồm: xác định quyền thừa kế hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác; yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại; yêu cầu chia di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Các nội dung tại hội nghị được truyền đạt thông qua những tình huống thực tế, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và những lưu ý khi thực hiện giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, thừa kế.

Người dân, cán bộ, công chức xã Nam Thành tham gia buổi tuyên truyền pháp luật.

Qua đó, người dân có thêm kiến thức để chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, hạn chế những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc không thống nhất trong quá trình phân chia tài sản.

Nâng cao kỹ năng hòa giải, xây dựng mô hình pháp lý tại cơ sở

Tiếp tục chương trình tại xã Tân Thành, bà Nguyễn Thị Nhật, báo cáo viên pháp luật thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, đã tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho người dân.

Hòa giải ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật phát sinh trong cộng đồng. Phương thức này dựa trên sự tự nguyện, thỏa thuận giữa các bên, góp phần giữ gìn đoàn kết trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư.

Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, cán bộ, công chức xã Tân Thành.

Thông qua hoạt động hòa giải, các bên tranh chấp có thể tìm được tiếng nói chung, hài hòa lợi ích, hạn chế những vụ việc phải đưa đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, công tác này góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Theo báo cáo viên pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, hòa giải viên ở cơ sở là những người sinh sống tại địa bàn dân cư, có điều kiện nắm bắt tình hình, phát hiện sớm những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh. Khi vụ việc mới xuất hiện, hòa giải viên có thể kịp thời gặp gỡ, vận động, giúp các bên bình tĩnh, tránh để xung đột diễn biến phức tạp.

Việc hòa giải thành phần lớn dựa trên sự tự nguyện của các bên, bởi thỏa thuận được đưa ra xuất phát từ mong muốn và sự đồng thuận của những người có liên quan. Do đó, kết quả hòa giải thường được các bên tự giác thực hiện, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài và tránh những hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở xã Tân Thành.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Luật gia Cao Thị Ngọc Trinh cũng chia sẻ về vai trò của Hội Luật gia trong việc lắng nghe, tổng hợp những bất cập, vướng mắc mà người dân, doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực thi pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Theo đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt các quy định mà còn cần tạo cơ chế để người dân phản ánh những vấn đề phát sinh trong cuộc sống, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi.

Một trong những định hướng được đề cập là xây dựng các mô hình "điểm" về pháp lý tại cơ sở như "Trung tâm pháp luật cộng đồng", "Trạm pháp lý cộng đồng" hoặc "Điểm tư vấn pháp luật thân thiện", nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Các mô hình này có thể được bố trí tại trụ sở UBND xã hoặc nhà văn hóa thôn, nơi người dân thuận tiện tiếp cận, chia sẻ những vướng mắc pháp lý. Điểm tư vấn cần được trang bị tủ sách pháp luật, tài liệu hỏi - đáp, bảng tin cập nhật các quy định mới và có luật gia, tư vấn viên pháp luật hỗ trợ người dân vào những ngày nhất định trong tuần.