Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Công an xã Phù Yên họp triển khai nhiệm vụ.

Xã Phù Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Quang Huy và các xã Huy Tân, Huy Tường, Huy Hạ, Huy Thượng, với hơn 10.400 hộ, trên 46.300 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, có nhiều khu vực giáp ranh; quốc lộ 37 đi qua tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Trước đặc điểm địa bàn, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; duy trì trực 24/24 giờ, phân công cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở, bám bản, bám dân, nhất là những khu vực giáp ranh để nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Công an xã Phù Yên, cho biết: Đơn vị xác định phòng ngừa là chính, chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng; phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và nhân dân trong cung cấp thông tin. Những mâu thuẫn, vụ việc phát sinh được tập trung giải quyết từ sớm, từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở tuần tra kiểm soát địa bàn.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã chú trọng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Toàn xã hiện có 38 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 111 thành viên và 521 nhóm liên gia tự quản. Nhờ đó, huy động sức dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giải quyết những vấn đề về an ninh, trật tự ngay tại cộng đồng dân cư. Tỷ lệ bản đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” đạt 86,8%; số bản không có ma túy đạt 60,5%. Công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được triển khai gắn với từng địa bàn, cơ sở. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 12 cuộc tuyên truyền, trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy cho hơn 1.200 lượt người; vận động 131/155 cơ sở thuộc diện quản lý ký cam kết, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy và cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”.

Công an xã Phù Yên hướng dẫn nhân viên cây xăng cách sử dụng bình chữa cháy.

Song song với phòng ngừa, Công an xã triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Trong 9 tháng, đơn vị phát hiện, xử lý 41 vụ việc vi phạm pháp luật và tội phạm trên các lĩnh vực. Trong đó, khởi tố 5 vụ, 9 đối tượng về ma túy; xử phạt hành chính 7 vụ, 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Trên lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ thông tin, đơn vị phát hiện, xử lý 2 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc; xử lý 3 trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Đồng thời, phát hiện, xử lý các vụ vi phạm về kinh tế, môi trường và an toàn thực phẩm.

Công an xã Phù Yên hướng dẫn nhân dân kích hoạt định danh điện tử.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được Công an xã Phù Yên tập trung thực hiện. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân số đông, nhu cầu của người dân về xác nhận thông tin cư trú, xác nhận dân sự, cấp căn cước và giải quyết các thủ tục hành chính ngày càng lớn. Để phục vụ nhân dân thuận lợi, Công an xã bố trí cán bộ thường trực tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; tăng cường hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước. Trong 9 tháng qua, đơn vị đã làm thủ tục cấp 8.452 hồ sơ căn cước và 4.176 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2. Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc chức năng Công an đạt 100%.

Những kết quả đạt được đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, được các cấp ghi nhận. Đây là động lực để Công an xã Phù Yên tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.