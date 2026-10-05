Công an tỉnh Đồng Tháp: Khen thưởng đột xuất 2 tập thể phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn

Ban Giám đốc Công an tỉnh thưởng đột xuất, tuyên dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Lễ chào cờ Tổ quốc tháng 10-2026, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao thưởng đột xuất từ Quỹ phòng, chống tội phạm của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong khám phá đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước quy mô lớn và trốn thuế trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đơn vị tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" tháng 9-2026.

2 tập thể được thưởng đột xuất là Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra. 5 tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng trong phong trào thi đua "Ba Nhất" gồm: Phòng An ninh nội địa; Phòng An ninh mạng; Thượng tá Phạm Minh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu; Trung tá Tạ Thị Phương Linh, Phó Trưởng Công an xã Thanh Bình; Thượng úy Nguyễn Đoàn Duy Khánh, cán bộ Công an xã Gia Thuận.

Trong tháng 9-2026, Công an các đơn vị cấp tỉnh và Công an cấp xã tiếp tục thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đạt nhiều kết quả nổi bật và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Thư khen.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên yêu cầu Công an các đơn vị cấp tỉnh, Công an cấp xã bám sát chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và quý IV/2026; chủ động triển khai thực hiện đúng thời gian, tiến độ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.