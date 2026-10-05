Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Công Thương

Nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; lãnh đạo toàn diện và điều hành mọi hoạt động, công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, các Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các công việc quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ. Bộ trưởng phân công Thứ trưởng giúp Bộ trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Các Thứ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Bộ trưởng; giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng đối với các đơn vị và trong từng lĩnh vực công tác của Bộ; chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước pháp luật, trước Bộ trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác xây dựng thể chế trong lĩnh vực công tác được phân công để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng xử lý những vấn đề quan trọng, phức tạp. Trường hợp công việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách của các Thứ trưởng khác, Thứ trưởng được phân công chủ trì chủ động phối hợp, trao đổi để thống nhất giải quyết; trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau thì Thứ trưởng chủ trì báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Trong phạm vi lĩnh vực công tác, đơn vị được phân công, Thứ trưởng có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách, nhất là văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, các kết luận, chỉ đạo của Bộ trưởng và các nhiệm vụ của đơn vị được phân công phụ trách đúng tiến độ, hiệu quả, bảo đảm chất lượng; phát hiện và đề xuất với Bộ trưởng về những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

Chủ trì xử lý kịp thời những vấn đề cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và xem xét, xử lý những ý kiến, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

Theo dõi, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền những vấn đề về công tác nội bộ của các đơn vị được phân công phụ trách theo quy định của Đảng và pháp luật.

Chỉ đạo đơn vị được giao phụ trách chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tiếp công dân, giải quyết đơn, thư của công dân và trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ký thay Bộ trưởng các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách hoặc theo ủy quyền của Bộ trưởng. Đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, Thứ trưởng báo cáo Bộ trưởng và chỉ ký văn bản khi được Bộ trưởng thống nhất.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc khi Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực vắng mặt thì Bộ trưởng trực tiếp hoặc phân công cho Thứ trưởng khác chỉ đạo xử lý kịp thời công việc đã được phân công cho Thứ trưởng.

Căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức thực hiện, Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng tại Quyết định này hoặc công việc đột xuất cấp bách khác mà Bộ trưởng thấy cần thiết để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn của Bộ và của Bộ trưởng kịp thời, thông suốt, hiệu quả.

Nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ. Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, kiểm soát tài sản, thu nhập; thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác pháp chế; hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ Công Thương - Ảnh: TCCT/Hoàng Phương.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phụ trách ngành năng lượng; công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành. Đồng thời, làm Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng có nhiệm vụ chỉ đạo công tác trong các lĩnh vực: Kế hoạch, đầu tư, tài chính, quản lý doanh nghiệp; văn phòng; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chỉ đạo chung về công tác kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác theo dõi xử lý sau thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ khác của Văn phòng Bộ. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Giúp việc cho Bộ trưởng trong công tác chung về chiến lược, pháp chế, tổ chức cán bộ. Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các nhiệm vụ chung của Vụ pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, trừ công việc thường xuyên của Vụ pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ theo lĩnh vực chuyên môn được giao cho Thứ trưởng khác phụ trách. Báo cáo Bộ trưởng những trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng phụ trách công tác thông tin báo chí kiêm người phát ngôn của Bộ Công Thương. Phụ trách công tác đoàn thể; công tác bảo vệ sức khỏe - y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Nhà Xuất bản Công Thương, các Trường trực thuộc Bộ.

Thay mặt Bộ chỉ đạo ngành Công Thương các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau. Chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp do Bộ Công Thương là đại diện chủ sở hữu và các doanh nghiệp do Bộ Công Thương làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (không bao gồm Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia).

Thứ trưởng Phan Thị Thắng giữ vai trò Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng theo phân công của Bộ trưởng. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng và xử lý thay công việc hàng ngày của Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khi Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đi công tác nước ngoài hoặc nghỉ phép.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài với nhiệm vụ chỉ đạo công tác trong các lĩnh vực: Công nghiệp; công nghiệp phục vụ quốc phòng và quốc phòng toàn dân; điện lực và điều tiết điện; an toàn và môi trường công nghiệp; phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ; công nghiệp hóa chất. Tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực điện lực; trực tiếp chỉ đạo, xử lý các nhiệm vụ chung trong lĩnh vực điện lực. Báo cáo Bộ trưởng những trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Viện Năng lượng.

Đồng thời, thay mặt Bộ chỉ đạo ngành Công Thương các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng theo phân công của Bộ trưởng. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng và xử lý thay công việc hàng ngày của Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn khi Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đi công tác nước ngoài hoặc nghỉ phép.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn chỉ đạo công tác trong lĩnh vực năng lượng (không bao gồm lĩnh vực điện lực), cụ thể gồm: Tiết kiệm năng lượng, hợp tác quốc tế về năng lượng; dầu khí và than; các loại hình năng lượng, chuyển dịch năng lượng. Chỉ đạo công tác trong các lĩnh vực thương mại điện tử; quản lý thị trường và phát triển thị trường trong nước; địa chất, khoáng sản; khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí; trực tiếp chỉ đạo, xử lý các nhiệm vụ chung trong lĩnh vực dầu khí. Báo cáo Bộ trưởng những trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý; chỉ đạo công tác trong lĩnh vực vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn trực tiếp chỉ đạo các đơn vị gồm: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Cục Thương mại điện tử, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các Viện thuộc Bộ (không bao gồm Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương và Viện Năng lượng); đồng thời thay mặt Bộ chỉ đạo ngành Công Thương các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn làm Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng theo phân công của Bộ trưởng. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng và xử lý thay công việc hàng ngày của Thứ trưởng Trương Thanh Hoài khi Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đi công tác nước ngoài hoặc nghỉ phép.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái với nhiệm vụ chỉ đạo công tác trong các lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng vệ thương mại; xúc tiến thương mại; xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại và dịch vụ thương mại; các công tác liên quan đến thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế; phụ trách quan hệ song phương, đa phương và phát triển thị trường nước ngoài; chỉ đạo thực hiện thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, công nghiệp với các nước.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phụ trách Phòng WTO tại Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ; Đại diện kinh tế thường trực Việt Nam tại ASEAN; các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Phòng vệ thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thay mặt Bộ chỉ đạo ngành Công Thương các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng và xử lý thay công việc hàng ngày của Thứ trưởng Phan Thị Thắng khi Thứ trưởng Phan Thị Thắng đi công tác nước ngoài hoặc nghỉ phép.

Quyết định số 2504/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/10/2026 và thay thế Quyết định số 2268/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.