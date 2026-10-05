Lâm Đồng: Mưa lớn, quốc lộ 27 ngập sâu
Chiều 5-10, cơn mưa lớn khiến quốc lộ 27 qua xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, mưa lớn trên diện rộng tại Lâm Đồng. Riêng tại trạm đo Thạnh Mỹ, xã Đơn Dương ghi nhận lượng mưa với hơn 114mm, gây ngập cục bộ hàng trăm mét trên quốc lộ 27.
Tại đây, mực nước ngập sâu từ 30-50cm, các phương tiện xe máy, xe đạp điện vất vả lưu thông qua do sóng nước liên tục tạo ra từ các xe tải, ô tô chạy qua. Nhiều xe bị chết máy buộc người dân phải dắt bộ ra khỏi khu vực ngập sâu.
Theo phản ánh của người dân địa phương, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nước không kịp thoát. Sau khi người dân và lực lượng chức năng khơi thông các nắp cống, hố ga khoảng 40 phút, nước đã cơ bản rút.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lam-dong-mua-lon-quoc-lo-27-ngap-sau-post875022.html