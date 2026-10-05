Lâm Đồng: Mưa lớn, quốc lộ 27 ngập sâu

Video: Mưa lớn, người dân bì bõm qua quốc lộ 27. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, mưa lớn trên diện rộng tại Lâm Đồng. Riêng tại trạm đo Thạnh Mỹ, xã Đơn Dương ghi nhận lượng mưa với hơn 114mm, gây ngập cục bộ hàng trăm mét trên quốc lộ 27.

Nước ngập sâu trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, chiều 5-10

Tại đây, mực nước ngập sâu từ 30-50cm, các phương tiện xe máy, xe đạp điện vất vả lưu thông qua do sóng nước liên tục tạo ra từ các xe tải, ô tô chạy qua. Nhiều xe bị chết máy buộc người dân phải dắt bộ ra khỏi khu vực ngập sâu.

Cơn mưa bất chợt gây ngập đường khiến người dân đi lại khó khăn

Nhiều phương tiện bị chết máy, buộc phải đẩy qua khu vực ngập sâu trên quốc lộ 27

Theo phản ánh của người dân địa phương, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nước không kịp thoát. Sau khi người dân và lực lượng chức năng khơi thông các nắp cống, hố ga khoảng 40 phút, nước đã cơ bản rút.