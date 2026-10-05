Tháo dỡ cầu tạm bắc qua sông Buông phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thi công tháo dỡ cầu tạm bắc qua sông Buông trên địa bàn phường Phước Tân. Ảnh: CTV

Trong sáng cùng ngày, lực lượng thi công đã bắt đầu tiến hành tháo dỡ cầu tạm bắc qua sông Buông. Lực lượng thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tháo dỡ cầu, sau đó sẽ thanh thải toàn bộ vật liệu mố cầu tạm, hoàn trả hiện trạng lòng sông Buông.

Trước đó, trong tháng 9-2026, qua kiểm tra của các cơ quan chức năng, theo phương án thi công, nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đặt tạm cầu Bailey (cầu dàn thép di động, lắp ghép theo mô-đun) chiều dài 24m, tải trọng 60 tấn bắc qua sông Buông để chuyên chở vật liệu phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 18 thuộc Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Thời điểm tháng 9-2026, nhà thầu đang thi công một số hạnh mục đường gom trên tuyến cần sử dụng cầu tạm này. Theo đánh giá, cầu tạm và mố cầu tạm có thể làm thu hẹp cục bộ mặt cắt thoát nước trong thời gian tồn tại.

Chính vì vậy, trong các giải pháp trước mắt giải quyết tình trạng ngập úng sau mưa lớn trên địa bàn phường Phước Tân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đề nghị nhà thầu thi công thực hiện tháo dỡ cầu tạm Bailey, thanh thải toàn bộ vật liệu mố cầu tạm, hoàn trả hiện trạng lòng sông Buông.

Thời gian qua, một số khu vực trên địa bàn phường Phước Tân, đặc biệt là khu vực khu phố Hương Phước, nhiều lần bị ngập úng sau các trận mưa lớn ảnh hưởng đến đời sông của hàng trăm hộ dân.