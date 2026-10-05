Hơn 2.000 học sinh ở Khánh Hòa được tuyên truyền an toàn giao thông

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường THPT Lê Thánh Tôn cơ sở 1 (phường Nha Trang) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho hơn 2.000 học sinh cùng cán bộ, giáo viên nhà trường.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa giao lưu, giải đáp các tình huống về an toàn giao thông với học sinh (Ảnh: CAKH).

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời phổ biến những quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ liên quan trực tiếp đến học sinh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định về độ tuổi được phép điều khiển từng loại phương tiện; việc đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi đi mô tô, xe máy, xe gắn máy; các quy tắc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Cán bộ CSGT cũng phân tích những nguy cơ, hậu quả từ các hành vi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh như chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Hơn 2.000 học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tôn tham gia buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (Ảnh: CAKH).

Bên cạnh phổ biến kiến thức pháp luật, chương trình kết hợp giao lưu, hỏi - đáp các tình huống thực tế và phát tài liệu tuyên truyền, giúp học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ các quy định về an toàn giao thông.

Thông qua hoạt động này, lực lượng CSGT và nhà trường hướng tới nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của học sinh, hình thành kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trong môi trường học đường.