Không khí lạnh gây mưa to ở miền trung

Khu vực Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời lạnh. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất sáng sớm nay phổ biến từ 20-23 độ C. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Khu vực Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Dự báo chiều tối và đêm 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở tây Bắc Bộ và khu vực từ phía nam Quảng Trị đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Dự báo chi tiết:

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Đêm 6 và ngày 7/10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.