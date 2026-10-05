Lào có Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ mới

Sáng 5/10, tại Tòa nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Vientiane, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa X của Lào đã khai mạc, dưới sự chủ trì của Quyền Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak.

Sau lễ khai mạc, Quốc hội Lào đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Với 100% số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X. Trước đó, ông Sonexay Siphandone giữ cương vị Thủ tướng Lào khóa X.

Ông Sonexay Siphandone được đánh giá là cán bộ lãnh đạo ưu tú, dày dặn kinh nghiệm, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và điều kiện theo quy định của pháp luật để đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X Sonexay Siphandone (phải) tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lào khóa X Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN

Cũng trong phiên họp, Quốc hội khóa X của Lào đã biểu quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa X, giữ chức Thủ tướng Chính phủ khóa X.

Ông Saleumxay Kommasith là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác và giữ các cương vị trọng trách trong lĩnh vực đối ngoại, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ từ năm 2022, có uy tín cao và đóng góp quan trọng vào công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa X của Lào diễn ra từ ngày 5-21/10. Theo chương trình nghị sự, cùng với công tác kiện toàn nhân sự cấp cao, Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa X cũng sẽ xem xét và thông qua nhiều nội dung về kinh tế - xã hội và ngân sách; về công tác giám sát và tư pháp; về công tác xây dựng pháp luật.

Đỗ Thảo