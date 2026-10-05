Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, UBND các xã đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2026. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin dự kiến nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn từ sau Kỳ họp thứ nhất.

Lãnh đạo xã Thuận Châu báo cáo tại hội nghị

Cử tri các xã kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc về chủ trương sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nối từ trung tâm xã Nậm Lầu (trước đây) đến Mường Chanh chiều dài 11,4 km, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường Chiềng Bôm - Mường Chanh; sớm triển khai dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên trên địa bàn tỉnh Sơn La, cũng như tại địa phận xã Thuận Châu; kiến nghị sửa chữa, cải tạo Kỳ đài Thuận Châu trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống; mở rộng quốc lộ QL6B đoạn từ Km1+000 đến Km14+500 đạt loại đường cấp IV miền núi với 2 làn xe đảm bảo nhu cầu di chuyển, kết nối dân cư; tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực cho các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các xã có địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện kết cấu hạ tầng còn khó khăn...

Đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe những kiến nghị của cử tri, đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; thông tin, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các cơ chế, chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Ngân Hoàn, Ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến của cử tri, tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng quà cho 4 xã.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng 4 suất quà cho 4 xã.