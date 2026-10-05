Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Diện tích đất bị sụt, lún thấp từ 1 – 1,5 m so với nền đất cũ.

Không chỉ xảy ra trong vườn cà phê của gia đình ông Đông, tình trạng sạt lở còn xuất hiện tại nhiều vị trí dọc bờ suối giáp ranh với đất sản xuất của các hộ dân. Các điểm sạt lở kéo dài hàng trăm mét, ăn sâu vào đất canh tác khiến người dân không khỏi bất an trước nguy cơ tiếp tục sụt lún, sạt lở, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến an toàn tính mạng.

Theo ông Nguyễn Trung Đông, hiện tượng sạt lở đất vườn giáp với bờ suối tại thôn Chư Ty 4 xảy ra khoảng 4-5 năm nay là do vào mùa mưa, dòng suối sâu, nước chảy mạnh lại đúng ngay khúc cua của suối nên gây sạt lở. Để phòng chống và hạn chế sạt lở, người dân chủ động trồng tre, đóng cừ giữ đất nhưng mỗi khi mưa to, kéo dài tình trạng sạt lở đất vẫn xảy ra. Việc sụt lún này lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương.

Ông Đông mong muốn, các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và tìm ra giải pháp ngăn chặn đất sụt lún để gia đình ông yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Bởi kinh tế gia đình ông hầu như phụ thuộc vào diện tích hơn 1ha cà phê tại khu vực bị sụt lún, sạt lở ở thôn Chư Ty 4.

Khu vực sát bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ông Nguyễn Hữu Tân, Trưởng thôn Chư Ty 4, nguyên nhân sụt lún đất là do vườn cà phê của ông Đông nằm ngay khúc cua của suối nên khi vào mùa mưa, nước lớn, suối chảy mạnh, nước ở đáy suối làm xói lở vào sâu bên dưới đất vườn. Từ cuối tháng 8 vừa qua, do mưa lớn kéo dài, làm suối chảy mạnh, khoét sâu thêm vào bên dưới vườn cà phê; bên cạnh đó, do mưa lớn kéo dài làm cho đất bị ngấm nước, bở nên 300m2 phần đất vườn bị suối khoét hổng bên dưới đã sụt lún xuống.

Ngoài gia đình ông Đông, rẫy cà phê và sầu riêng rộng khoảng 1,5ha của ông Huỳnh Ngọc Anh cũng xuất hiện nhiều vết nứt từ tháng 8. Vết nứt kéo dài khoảng 80m, có vị trí đất sụt sâu khoảng 1m.

Khe nứt có độ sâu khoảng 1m, nhiều điểm nhìn không thấy đáy.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Cơ cho hay, ngay sau khi xảy ra hiện tượng đất vườn của ông Nguyễn Trung Đông bị sụt lún, Ủy ban nhân dân xã đã kiểm tra tình hình, gửi thư mời các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, đề ra hướng giải quyết, giúp người dân an tâm sản xuất. Đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân, xã Đức Cơ đã tuyên truyền, khuyến cáo chủ vườn cũng như nhân dân tránh xa khu vực bị sụt, lún, sạt lở, chờ cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân để khắc phục.