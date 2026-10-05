90 cán bộ đối tượng 3 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Trong thời gian bồi dưỡng, 90 học viên là cán bộ đối tượng 3 đang công tác ở các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và một số xã, phường trong tỉnh được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; nội dung cơ bản về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Cùng với đó, các học viên cũng được luyện tập và thực hành bắn súng ngắn K54, bài 1B.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Nguyễn Minh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban tổ chức lớp bồi dưỡng và các giáo viên thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ học tập. Đồng thời chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng và các điều kiện truyền đạt các chuyên đề đạt chất lượng, hiệu quả. Các học viên tham gia học tập nghiêm túc, chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức lớp bồi dưỡng và quy định của Trung đoàn 247.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên nắm được quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Từ đó nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.