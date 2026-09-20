Đón anh về trong sớm mùa Thu

Đông đảo nhân dân có mặt để đón Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về.

Sáng 20/9, chính quyền phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và thân nhân trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết tại gia đình người cháu, ở khối Nghi Tân 3, phường Cửa Lò.

Trong đoàn người đón Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về hôm nay, không còn bóng dáng cha, mẹ hay các anh, chị, vợ. Chỉ còn các cháu, chắt, trong đó phần lớn mới “gặp” anh qua những câu chuyện kể.

Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết là con út trong gia đình có 5 người con ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc cũ (nay là xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An).

Họ hàng, xóm làng đến viếng Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết.

Tháng 10/1963, anh lên đường nhập ngũ, khi mới cưới vợ vỏn vẹn được 7 ngày. Anh được biên chế vào Đại đội 13, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 16, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ngày 30/9/1967, Tiểu đội phó Hoàng Ngọc Thiết anh dũng hy sinh...

Tiểu đội phó Hoàng Ngọc Thiết hy sinh khi chưa được hưởng niềm vui được làm cha. Khoảng chục năm sau ngày anh hy sinh, người vợ mới chịu tái giá.

Bà Hoàng Thị Khấn (sinh năm 1962, cháu gọi Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết bằng chú) cho biết: Ngày chú lên đường nhập ngũ bà còn quá bé, nên không có ký ức nào về chú ngoài những câu chuyện được ông, bà và bố kể lại.

Tiểu đội phó Hoàng Ngọc Thiết hy sinh khi chưa được hưởng niềm vui được làm cha.

Suốt nhiều năm, người thân trong gia đình tìm kiếm thông tin nơi an táng Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết, nhưng không có kết quả. Giấy báo tử chỉ ghi “hy sinh tại mặt trận phía nam”.

Mãi đến năm 2017, bà Hoàng Thị Xuyên (cháu gọi Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết bằng cậu) tra cứu thông tin về phần mộ liệt sĩ trên dữ liệu các nghĩa trang, phát hiện có tên cậu mình, với các thông tin trùng khớp trong phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Các cựu chiến binh, nhân dân địa phương đến viếng Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay gia đình mới làm các thủ tục cất bốc, đưa hài cốt của anh về an táng tại quê nhà Nghệ An.

“Dù chỉ chung sống với chú tôi được mấy ngày ít ỏi, nhưng mự (vợ Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết) vẫn luôn trọn vẹn nghĩa tình với gia đình chồng. Tiếc rằng, cách đây hai tháng bà đã qua đời. Con của mự dù không cùng máu mủ với chúng tôi cũng lặn lội vào tận Tây Ninh đón chú Thiết”, bà Khấn xúc động chia sẻ.