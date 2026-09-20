Tìm nhân chứng về nơi chôn cất liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ). (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo thông tin bước đầu từ các nhân chứng lịch sử, khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ) có thể là nơi chôn cất hơn 100 cán bộ, chiến sĩ.

Các thông tin đang được xác minh cho biết, trong Tết Mậu Thân năm 1968, cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn tham gia tiến công các mục tiêu trọng yếu như sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Cây Dừa. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong các trận đánh này.

Theo lời kể của những người trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến sự việc, thi thể các liệt sĩ, ước tính hơn 100 người, sau đó được thu gom. Khi được đưa đi, nhiều người vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép,giày...

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi, thu thập thông tin tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ).

Các thi thể được vận chuyển bằng xe quân sự, trong đó có xe Hồng Thập Tự, về khu vực phía trước Thành Cổ Loa cũ. Đây là khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp, địa chỉ hiện nay tại số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin từ nhân chứng cho biết, thi thể được tập kết, xử lý và lấp đất tại các rãnh dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa cũ. Một số thông tin khác liên quan những giếng nước cũ trên địa bàn cũng đang được cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xác minh.

Để có thêm căn cứ phục vụ khảo sát, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm, quy tập, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp những thông tin còn lưu giữ.

Thông tin cần tìm tập trung vào các trận đánh, cán bộ, chiến sĩ và đơn vị tham gia tiến công sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu và các khu vực liên quan trong Tết Mậu Thân năm 1968.

Khu vực nghĩa trang liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ) tại phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị trí cụ thể của các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng được sử dụng để chôn lấp thi thể tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp và vùng lân cận.

Các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu, lời kể hoặc ký ức liên quan đến sự việc đều là nguồn thông tin cần thiết để cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh. Những chi tiết về địa hình cũ, dấu mốc trên thực địa, quá trình vận chuyển và nơi tập kết thi thể cũng có thể giúp thu hẹp phạm vi khảo sát.

Thông tin có thể cung cấp về Ban Chỉ huy Quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Người trực tiếp tiếp nhận gồm Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Gò Vấp, điện thoại và Zalo: 0903910958; Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại và Zalo: 0986548181.

Gần 60 năm đã qua, địa hình và nhiều dấu tích tại khu vực có thể đã thay đổi. Những người trực tiếp chứng kiến sự việc cũng ngày một ít đi. Vì vậy, việc tập hợp từng lời kể, từng dấu mốc và tài liệu còn lưu giữ có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình xác minh vị trí chôn cất.

Một ký ức tưởng như nhỏ khi được đối chiếu với những nguồn thông tin khác có thể giúp cơ quan chức năng tiến gần hơn đến vị trí cần tìm, để những liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân năm 1968 được tìm kiếm, quy tập sau gần sáu thập niên.