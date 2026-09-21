'Cặp đôi thông gia' bị khởi tố: Bức xúc không phải 'giấy phép' để gây rối

Liên quan vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị can này là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng cùng bác, thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh (27 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ).

6 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước đó, Ánh nói với người thân rằng mình mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa Ánh đến một bệnh viện tuyến trung ương kiểm tra và nhận kết quả cô không mang thai. Tuy nhiên, Ánh lại nói một ngày trước đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được bác sĩ thông báo thai dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng (bố đẻ của Ánh) cùng người thân đến bệnh viện này chất vấn và livestream. Ngày 18/9, cơ quan công an bắt khẩn cấp ông Hồng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau khi làm việc với công an, Ánh thừa nhận đã nói dối chuyện mang thai.

Cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng. Ảnh: CACC

Cùng với việc khởi tố 6 bị can, Công an tỉnh Phú Thọ cũng rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận về vụ việc. Qua đó, xác định hành vi, động cơ và mức độ vi phạm của từng trường hợp.

Vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong thực tế đã có không ít trường hợp bức xúc, mâu thuẫn được đẩy lên mạng xã hội hoặc xảy ra ngay tại cơ sở y tế và dẫn đến hậu quả pháp lý.

Chẳng hạn, tối 27/7/2022, Đào Quốc Bảo (SN 1982) đưa con gái bị hóc xương cá đến khám tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM). Sau khoảng 10 phút chờ bác sĩ chuyên khoa, Bảo bức xúc, chửi bới rồi dùng tay bóp cổ bác sĩ trực cấp cứu, đẩy người này lùi lại và ngã vào vách tường. Khi đó, trong phòng cấp cứu có 23 bệnh nhân.

Ngày 18/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cũ (TPHCM) đã khởi tố Bảo về tội Gây rối trật tự công cộng. Công an xác định hành vi của Bảo đã cản trở hoạt động cấp cứu, điều trị của bác sĩ và ca trực.

Việc lan truyền thông tin sai sự thật về bệnh viện cũng có thể bị xử lý.

Ngày 10/3/2026, Công an TPHCM thông tin xử phạt ông Đ.P.S. sau khi người này sử dụng một fanpage đăng bài, video cho rằng phải hỗ trợ gia đình bệnh nhân 5 triệu đồng đóng cho Nhà vĩnh biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy thì thi thể mới được tiếp nhận. Qua xác minh, công an xác định thông tin này sai sự thật. Ông S. bị phạt 7,5 triệu đồng và buộc gỡ toàn bộ nội dung vi phạm.

Bức xúc không phải “giấy phép” để gây rối Trao đổi với VietNamNet, luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật TNHH An Hoàng Gia - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng pháp luật bảo vệ quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người dân nhưng không bảo vệ việc lợi dụng quyền đó để chửi bới, xúc phạm, gây áp lực, cản trở hoạt động khám chữa bệnh hoặc phát tán thông tin sai sự thật. Khi cho rằng cơ sở y tế có sai sót, người dân có quyền yêu cầu bệnh viện giải thích, cung cấp thông tin; gửi đơn đến cơ quan quản lý y tế, công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để xác minh, giải quyết. Theo luật sư Hải, để phân định giữa phản ánh hợp pháp với hành vi có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, cơ quan chức năng sẽ xem xét toàn diện mục đích, tính chất, cách thức thực hiện; số người tham gia; thời gian, địa điểm; lời nói, thái độ; việc kích động, lôi kéo và đặc biệt là hậu quả đối với hoạt động bình thường của bệnh viện. “Bức xúc không phải là ‘giấy phép’ để chửi bới, gây rối hoặc tự mình kết luận và quy kết trách nhiệm cho người khác”, luật sư Hải nêu quan điểm. Theo ông, bệnh viện là môi trường đặc biệt. Nếu việc la hét, chửi bới, tụ tập đông người làm gián đoạn khám chữa bệnh, gây hoang mang cho bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế hoặc tạo ra tình trạng hỗn loạn thì đây là những căn cứ quan trọng để xem xét dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Việc Công an tỉnh Phú Thọ rà soát khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận về vụ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đặt ra một vấn đề khác: trách nhiệm của những người không trực tiếp có mặt tại bệnh viện. Luật sư Hải cho rằng người đăng lại, chia sẻ hoặc tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật vẫn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý độc lập đối với hành vi của mình. “Không thể cho rằng ‘tôi chỉ chia sẻ lại’ thì không phải chịu trách nhiệm. Mỗi lần chia sẻ là một lần thông tin được tiếp tục truyền đưa đến những người khác và hậu quả có thể được mở rộng”, luật sư phân tích. Trách nhiệm cụ thể sẽ căn cứ vào nội dung được chia sẻ, nhận thức và mục đích của người thực hiện, lời bình luận đi kèm, phạm vi lan truyền và hậu quả thực tế. Theo luật sư Hải, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định xử lý hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân. Trường hợp tính chất, mức độ nguy hiểm cao, người thực hiện có thể còn bị xem xét trách nhiệm hình sự theo các quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, luật sư Hải cho rằng nếu người không có mặt tại bệnh viện nhưng có sự bàn bạc, kích động, chỉ đạo, cung cấp phương tiện hoặc cố ý giúp sức cho người trực tiếp gây rối thì cơ quan tố tụng có thể xem xét vai trò đồng phạm, tùy tài liệu, chứng cứ của vụ án.