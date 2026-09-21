Có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Để tránh tình trạng công dân cố tình xăm thêm hình xăm mới trước khi tham gia khám tuyển nhằm trốn tránh NVQS, chúng tôi xác định phải chủ động phòng ngừa ngay từ khâu quản lý nguồn. Theo đó, Bộ CHQS TP Quảng Ninh chỉ đạo ban CHQS các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và cơ quan liên quan làm tốt công tác rà soát, đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó đặc biệt quan tâm đến những công dân có dấu hiệu bất thường, trốn tránh NVQS. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cùng chế tài xử phạt nếu công dân cố tình tạo ra những thay đổi trên cơ thể hoặc sử dụng hành vi gian dối nhằm trốn tránh NVQS. Hội đồng NVQS các cấp cần thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng luật các bước sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chính trị đối với thanh niên trong quá trình tuyển quân; tổ chức cho công dân viết cam kết chấp hành nghiêm Luật NVQS, trong đó có nội dung không xăm mới, xăm thêm. Trường hợp công dân có nghi vấn tạo thêm hình xăm mới phải lập hồ sơ, xác minh cụ thể và xử lý nghiêm nếu có vi phạm, đồng thời công khai những trường hợp vi phạm để giáo dục, răn đe chung. Quan điểm của chúng tôi là chủ động phòng ngừa, lấy tuyên truyền, giáo dục là chính, đồng thời xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm công tác tuyển quân trên địa bàn thành phố được thực hiện đúng pháp luật, công bằng, công khai, minh bạch, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng lên.

Đại tá Lê Trọng Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Quảng Ninh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2026. Ảnh: VĂN ĐẢM

Về chế tài xử lý, hiện nay, pháp luật không quy định một mức phạt hành chính riêng chỉ vì công dân xăm hình, xăm chữ. Tuy nhiên, nếu việc xăm hình, xăm chữ được xác định là hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh NVQS thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP.