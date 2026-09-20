Gia Lai: CSGT mở đường đưa nạn nhân uống nhầm thuốc đánh đông mủ cao su đi cấp cứu

Theo đó, khoảng 10h 30 phút ngày 19/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lưu động trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, trung tá Vũ Việt Hùng và đại úy Ngô Trung Thành (Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân.

Cảnh sát Giao thông Gia Lai hỗ trợ, mở đường đưa một người dân uống nhầm thuốc đông mủ cao su đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm này, ô tô BKS 51M-683.xx bật tín hiệu khẩn cấp, lưu thông theo hướng Chư Prông đi trung tâm Pleiku. Tài xế trao đổi với cán bộ CSGT cho biết trên xe đang chở một người bị ngộ độc, cần được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu khẩn cấp.

Nhận thấy tình trạng của người bệnh cần được xử lý kịp thời, tổ công tác sử dụng xe mô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT để mở đường, hỗ trợ phương tiện đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ CSGT, người bệnh được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Đăng Bảo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết, bệnh nhân trong vụ việc là Mùa A.G (33 tuổi, trú tại xã Ia Puch, tỉnh Gia Lai). Bệnh nhân nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc do uống nhầm hóa chất.

Theo lời khai của bệnh nhân, do uống nhầm chất làm đông mủ cao su nên đã gây tổn thương cơ thể. Hóa chất đã gây tổn thương vùng miệng, lưỡi và khiến bệnh nhân có cảm giác nóng bụng.

Sau một ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân tạm ổn và được chuyển Khoa Nội để tiếp tục theo dõi, điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Đến ngày 20/9, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà.