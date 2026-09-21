Tận dụng 'thời gian vàng' truy vết đối tượng

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ, hoạt động của tội phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Thực tế đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cán bộ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đại úy Nguyễn Anh Quân luôn chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ công nghệ và nghiệp vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ, anh cùng đồng đội triển khai đồng bộ các biện pháp, chú trọng thu thập, phân tích dữ liệu, truy vết trên không gian mạng để xác minh, làm rõ các đường dây, đối tượng lừa đảo. Với những vụ “bắt cóc online”, các đối tượng có thể sử dụng công nghệ deepfake để tạo hình ảnh, âm thanh giả mạo, anh cùng đồng đội nhanh chóng xác minh thông tin, truy vết đối tượng, đồng thời phối hợp hỗ trợ, ổn định tâm lý gia đình nạn nhân, hạn chế nguy cơ xảy ra thiệt hại.

Đại úy Nguyễn Anh Quân tuyên truyền quy tắc an toàn trên không gian mạng cho học sinh.

Qua thực tiễn đấu tranh, Đại úy Nguyễn Anh Quân luôn tâm niệm phải tận dụng tốt “thời gian vàng” trong truy vết dòng tiền, phong tỏa tài sản. Anh kể, năm 2025, đơn vị tiếp nhận một vụ lừa đảo. Do tâm lý e ngại, lo sợ, nạn nhân không trình báo ngay với cơ quan công an. Đến khi vụ việc được tiếp nhận, số tiền đã được chuyển qua hơn 50 tài khoản; nhiều tài khoản không còn hoạt động, một số chủ tài khoản đã rời khỏi địa phương, gây không ít khó khăn cho công tác xác minh, điều tra. Từ vụ việc này và nhiều vụ án trực tiếp tham gia giải quyết, anh càng nhận rõ sự cần thiết phải tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời. Bởi với tội phạm trên không gian mạng, chỉ một khoảng thời gian ngắn sau khi chiếm đoạt, tiền có thể được chuyển qua nhiều tài khoản, dấu vết điện tử cũng nhanh chóng bị che giấu. Vì vậy, mỗi khi tiếp nhận tin báo về lừa đảo hoặc “bắt cóc online”, anh và đồng đội đều khẩn trương xác minh, phân tích dữ liệu, phối hợp với các lực lượng liên quan để xử lý vụ việc.

Không chỉ trực tiếp đấu tranh với tội phạm, với vai trò báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, Đại úy Nguyễn Anh Quân còn tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng. Từ những vụ việc thực tế, anh lựa chọn các tình huống thường gặp, phân tích phương thức, thủ đoạn của đối tượng và hướng dẫn cách xử lý. Nội dung tuyên truyền được thể hiện bằng nhiều hình thức như giáo dục trải nghiệm, trò chơi tương tác (nhất là đối với học sinh, sinh viên), giúp người tham gia dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng khi gặp tình huống tương tự.

Theo Đại úy Nguyễn Anh Quân, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để bảo vệ mình trên môi trường số. Anh chia sẻ: “Thanh niên làm chủ công nghệ cần gắn với trách nhiệm xã hội; tuyệt đối không cho mượn, cho thuê tài khoản hoặc tán phát thông tin xấu độc. Mỗi người hãy trở thành một “tuyên truyền viên”, cùng lực lượng công an xây dựng môi trường số an toàn. Người dân cần ghi nhớ nguyên tắc “bốn không”: Không tin-không sợ-không tham-không chuyển tiền trước những lời dụ dỗ, đe dọa hoặc những kịch bản được dựng lên trên mạng”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Anh Quân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (tháng 4-2026) cùng nhiều phần thưởng của các cấp. Kết quả ấy là động lực để người cán bộ trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, cùng đồng đội đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ bình yên cho nhân dân trên không gian mạng.