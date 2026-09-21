Những tình tiết bí ẩn trong vụ ô tô chứa bộ xương người ở Vĩnh Long
Xe bán tải chứa bộ xương người được tìm thấy dưới kênh Chẹt Sậy, trong khi lan can cầu Phong Nẫm vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết va chạm.
Chiếc ô tô chở 3 người mất tích được tìm thấy dưới kênh sau hơn 3 tháng, bên trong có bộ xương người, hơn 144 triệu đồng và những dấu vết bất thường.
Được biết trước khi mất tích, ông Tiến nhắn tin cho ông Trí với nội dung là "hai anh em về khách sạn trước đi, rồi trả phòng luôn để về"...
Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-tinh-tiet-bi-an-trong-vu-o-to-chua-bo-xuong-nguoi-o-vinh-long-169260920232449156.htm