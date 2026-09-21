Những tình tiết bí ẩn trong vụ ô tô chứa bộ xương người ở Vĩnh Long

Chiếc ô tô chở 3 người mất tích được tìm thấy dưới kênh sau hơn 3 tháng, bên trong có bộ xương người, hơn 144 triệu đồng và những dấu vết bất thường.

Được biết trước khi mất tích, ông Tiến nhắn tin cho ông Trí với nội dung là "hai anh em về khách sạn trước đi, rồi trả phòng luôn để về"...

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